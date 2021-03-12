Кремль анонимно предупредил об «инсценировке массовой гибели людей» от «Спутника V»

По данным российских спецслужб, США и их союзники планируют запустить масштабную информационную кампанию против российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Сообщения об этом практически одинакового содержания со ссылкой на анонимный «высокопоставленный источник в Кремле» одновременно распространили крупнейшие информационные агентства ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс».

Кампания будет направлена на европейские страны, зарегистрировавшие российский препарат,— это Венгрия, Словакия, Сербия, Черногория, Сан-Марино и Северная Македония, утверждается в сообщениях. В частности, источник заявил, что планируется инсценировка массовой гибели людей якобы в результате использования «Спутника V».

«На фоне растущего спроса на российскую вакцину "Спутник V" во всем мире, в том числе в европейских странах, США и их союзники, по данным наших спецслужб, планируют развернуть масштабную информационную кампанию, нацеленную на формирование предвзятого отношения к отечественным научным разработкам в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19»,— цитируется агентствами аноним.

Информационная атака якобы готовится через неправительственные организации — «Агентство США по международному развитию», «Фонд Дж. Сороса», «Фонд Томсон Рейтер» — и такие СМИ, как BBC, Reuters, Internews. Когда именно начнется кампания, кремлевский источник не уточнил.

Целью кампании, по данным спецслужб, является подрыв доверия к «Спутнику V». «Готовится сценарий информационной атаки на "Спутник V", в рамках которой намечено подкреплять продвигаемые тезисы о "неэффективности и опасности вакцины" инсценировкой массовой гибели людей якобы в результате использования препарата»,— говорится в сообщениях информагентств. Также в них утверждается, что «такие действия США и союзников свидетельствуют об их попытках принизить вклад российской науки в глобальную борьбу с распространению СОVID-19, подорвать доверие мирового сообщества к нашим научным разработкам и воспрепятствовать их сертификации ВОЗ, а также уменьшить зарубежный спрос на вакцину "Спутник V", которая заняла второе место по количеству одобривших ее стран».

Также «высокопоставленный источник в Кремле» утверждает, что США сейчас ведут «агрессивную политику продвижения своей вакцины Pfizer, добиваясь освобождения американской стороны не только от выплат возможных компенсаций гражданам по судебным искам в случае появления побочных эффектов, но и от материальной ответственности за халатность непосредственного производителя».

«Спутник V» зарегистрирован в 51 стране мира. В начале марта США обвинили Россию в информационной кампании против вакцин Pfizer и Moderna. Вашингтон пообещал «бороться с дезинформацией, используя все средства».

Об обвинениях Вашингтона — в материале “Ъ” «США вырабатывают иммунитет от Москвы».