США вырабатывают иммунитет от Москвы

Политика сдерживания России, провозглашенная новой администрацией США, распространилась на борьбу с пандемией. Представители Белого дома и Госдепартамента обвинили российские спецслужбы в информационной атаке на западные вакцины, призванной подорвать к ним доверие как к эффективному и безопасному средству от заражения коронавирусом. В Вашингтоне объявили, что главной мишенью нацеленной на западную аудиторию «пропагандистской кампании Москвы» стали вакцины Pfizer и Moderna, и пообещали «бороться с дезинформацией, используя все средства». Опрошенные “Ъ” российские эксперты считают, что обвинения свидетельствуют об обостряющейся борьбе за мировой рынок вакцин против COVID-19.

Зловещие онлайн-платформы

Прозвучавшие в понедельник заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки и официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса подтвердили: приобретающее все новые формы российско-американское противостояние затронуло еще одну горячую тему — борьбу с пандемией и «войну вакцин».

Комментируя сообщения о том, что публикации мировых СМИ о проблемах двух ведущих западных вакцин от коронавируса — Moderna и Pfizer — инспирированы российскими спецслужбами, госпожа Псаки подтвердила: в администрации президента Джо Байдена внимательно следят за этими сообщениями и «предпринимают шаги для решения этой проблемы». «Мы будем бороться с дезинформацией, используя все средства, которыми располагаем. Мы, безусловно, знакомы с подходом и тактикой российских усилий по дезинформации. Вакцины Moderna и Pfizer безопасны, они одобрены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США»,— заявила Джен Псаки.

По ее словам, США уже выявили три онлайн-платформы, «контролируемые спецслужбами России», которые «распространяют много видов дезинформации». Причем, по ее словам, публикации касаются не только вакцин, но и «международных организаций, военных конфликтов, протестов и любых спорных вопросов».

Вскоре после этого свой брифинг провел представитель Госдепартамента Нед Прайс. Его заявление повторяет главные тезисы пресс-секретаря Белого дома. Единственным отличием стало упоминание уже не трех, а четырех неназванных сайтов. «Определены четыре российские онлайн-платформы, которые работали под управлением разведслужб и распространяли дезинформацию о вакцинах, одобренных Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Очевидно, что Россия прибегает к своим старым уловкам, и распространение дезинформации о вакцинах, которые, как мы знаем, спасают людям жизни, может угрожать жизни людей»,— сообщил Нед Прайс.

Заявлениям американских официальных лиц предшествовала публикация в воскресенье статьи в газете The Wall Street Journal, озаглавленной «Российская кампания дезинформации направлена на подрыв доверия к Pfizer и другим вакцинам против COVID-19, заявляют американские официальные лица». В статье, ссылающейся на неназванного представителя Центра глобального взаимодействия Госдепартамента США, который отслеживает публикации о западных вакцинах, также не указано, о каких онлайн-платформах идет речь. По словам источника газеты, его ведомство «выявило четыре ресурса, которые служили прикрытием для российской разведки».

«Все они принадлежат иностранцам и базируются за пределами Соединенных Штатов. Они сильно различаются по охвату аудитории, но при этом являются частью системы российской пропаганды и дезинформации»,— цитирует The Wall Street Journal своего собеседника.





«Хотя аудитория этих изданий невелика, американские официальные лица говорят, что они вводят ложные нарративы, которые могут быть усилены другими российскими и международными СМИ»,— объясняет газета механизм действия российской пропаганды.

«Начало большой коммерческой войны»

На эту публикацию 8 марта отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это нонсенс. Российские спецслужбы не имеют отношения к критике вакцин»,— заявил он. А во вторник господин Песков прокомментировал последние заявления американских официальных лиц, обвиняющих российские спецслужбы в распространении дезинформацию о вакцинах, одобренных в США.

«Мы не понимаем причин подобных заявлений. Мы и дальше намерены терпеливо разъяснять, что подобные сообщения являются полным абсурдом»,— сообщил пресс-секретарь президента, в очередной раз призвав «не политизировать любые вопросы, связанные с вакциной».





По его словам, «Спутник V» «на ежедневной основе подвергается критике с попыткой претендовать на объективность или без каких-либо попыток претендовать на объективность — просто огульной критике». Однако Москва, как добавил Дмитрий Песков, «не участвовала и не собирается участвовать в подобной информационной кампанейщине против каких-то других вакцин».

«В отличие от "Спутника V" и других вакцин, созданных на гораздо более изученной наукой аденовирусной основе и выглядящих не менее эффективными и более безопасными, вакцины Pfizer и Moderna созданы на основе РНК. Долгосрочная безопасность подобных препаратов нигде в мире ранее никогда не исследовалась,— сказал “Ъ” профессор "Сколтеха" Дмитрий Кулиш.— В связи с этим обвинения в адрес российских спецслужб, якобы распространяющих дезинформацию, и атаки на "Спутник V" призваны отвлечь внимание от острых побочных явлений, вызванных применением РНК-вакцин.

Госдепартамент пытается свалить на российские спецслужбы попадание в СМИ тех далеко не самых удобных с точки зрения пиара и рыночной раскрутки фактов об РНК-вакцинах, которые уже невозможно скрывать, особенно после массовой вакцинации в Израиле».

«Мы наблюдаем начало большой коммерческой войны между вакцинами, построенными на основе РНК, и вакцинами на основе аденовируса. К первой группе относятся вакцины Pfizer и Moderna, ко второй помимо "Спутника V" — CanSino, AsrtaZeneca и Johnson & Johnson. Вторая группа выглядит безопаснее и проще в логистике, но отказаться от первой группы не позволяют сделанные в них огромные инвестиции и политические мотивы»,— резюмирует Дмитрий Кулиш.

«Обвинения Госдепартамента в адрес неких неопределенных российских агентов информационного влияния на сайтах, о которых мало кто слышал,— это часть той информационной войны, в которой США и Запад обвиняют Россию,— продолжает профессор Американского университета в Вашингтоне Антон Федяшин.— Эта информационная война вокруг национальных вакцин была вполне предсказуема в эпоху растущего в мире национализма, патриотизма и популизма. Неудивительно, что западные СМИ еще прошлым летом высмеивали регистрацию российской вакцины, в то время как западные политики продолжают размышлять о мягкой силе "геовакцинных" стратегий Кремля. С одной стороны, это отвлекает внимание от собственных провалов и задержек с вакцинацией, с другой — идет отчаянная борьба за рынки».

По словам главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева, от реализации вакцин только в 2021 году западные, в основном американские, производители рассчитывают получить до $50 млрд, поскольку вакцинирование будет охватывать сотни миллионов человек. За этот рынок уже идет борьба, грозящая перерасти в «вакцинные войны без правил». «В этой связи становится все более очевидным, что нарождающийся мировой рынок вакцин против COVID-19 требует такого же механизма регулирования, какой Всемирная торговая организация применяет к основным видам медицинской и фармакологической продукции»,— считает эксперт.

«Пандемия COVID-19 стала глобальным вызовом, который, с одной стороны, способствует консолидации международных усилий по преодолению ее последствий, а с другой — создает условия для возникновения новых сфер межгосударственной и корпоративной конкуренции. В российско-американских отношениях, имеющих тяжелый анамнез, такая конкуренция может проходить особенно болезненно и развиваться на нескольких уровнях»,— поясняет “Ъ” директор ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН Федор Войтоловский.

По словам эксперта, в борьбе за мировой рынок фармацевтической продукции, который получил благодаря пандемии новые стимулы для развития, разворачивается борьба за продвижение вакцин и медикаментов на рынки третьих стран.

«Производители из США и России оказываются конкурентами на рынках стран Европы, Азии, Африки, Южной и Центральной Америки. Исход соревнования зачастую определяется не тем, насколько лучше каждая из вакцин помогает защитить здоровье людей, а тем, какой ее публичный образ создается в общественном сознании государственными и частными игроками»,— говорит он.

Кроме того, противоборство разворачивается в идейно-информационной сфере — тут используются средства дискредитации не только фармацевтической продукции, но и стран, в которых они созданы. «России удалось создать несколько вакцин, эффективность которых доказана клинически. Они способны оказать воздействие на ход пандемии в глобальных масштабах, этот результат встречен в мире с большим интересом и вниманием. Американские фармацевтические компании, создавшие свои вакцины и препараты, которые также доказали свою эффективность, тоже рассчитывают на существенную часть мирового рынка. Если становится труднее действовать против производителей фармацевтической продукции, то можно обвинить страну происхождения в недобросовестной конкуренции. Это вполне ожидаемый ход»,— говорит собеседник “Ъ”.

«Особенно пагубно такая политическая атмосфера влияет на работу ученых, которые ищут возможности развивать сотрудничество и трезво оценивают общие риски. В прошлом году подписан «Совместный протокол Национальных академий наук, техники и медицины США и Российской академии наук о сотрудничестве в различных областях исследований, связанных с COVID-19». Между исследователями завязался диалог, созданы рабочие группы, но каждая политическая пикировка официальных лиц создает риски и трудности для нормального научного сотрудничества»,— резюмирует Федор Войтоловский.

Сергей Строкань