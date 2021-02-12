Глава РФПИ заявил о подготовке провокаций против вакцины «Спутник V»

Одобрению российской вакцины от коронавируса «Спутник V» во многих странах пытаются помешать конкуренты и различные политические силы, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По его словам, готовятся даже провокации.

«Очень много других компаний, конкурентов, политических сил пытаются во многих странах мешать нашим одобрениям»,— заявил господин Дмитриев в интервью телеканалу «Россия 24» (цитата по «РИА Новости»).

«Мы даже знаем, что в ряде стран планируются провокации против вакцины "Спутник V", но мы движемся вперед, и, безусловно, "Спутник V" — это одна из наиболее признанных вакцин в мире»,— сказал Кирилл Дмитриев.

По данным РФПИ, «Спутник V» входит в тройку лидеров по одобрениям регуляторов разных стран. Вакцина на данный момент одобрена в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах и Казахстане.

«Спутник V» была зарегистрирована первой в мире, в августе 2020 года. Сейчас она применяется для массовой вакцинации в России.

Как идет вакцинация от коронавируса в мире — в материале “Ъ” «Гонка вакцинаций».