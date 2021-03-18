Следователя по делу Сафронова повысили в звании и должности

Следователь ФСБ Александр Чабан, который занимается делом обвиняемого в госизмене советника главы «Роскосмоса», бывшего спецкора “Ъ” и «Ведомостей» Ивана Сафронова, был повышен в звании и должности. Об этом сообщил адвокат журналиста Иван Павлов. Ранее господин Чабан был подполковником, теперь же он полковник и старший следователь по особо важным делам.

В разговоре с журналистами адвокат назвал Александра Чабана полковником. «Полковника?» — уточнил корреспондент “Ъ”. «Видите, как растут люди. Не только повышение в звании, но и повышение в должности. Он теперь старший следователь по особо важным делам»,— сказал господин Павлов.

Ранее сегодня, 18 марта, Московский городской суд признал законным решение Лефортовского суда Москвы о продлении ареста Ивана Сафронова до 7 мая.

Господин Сафронов находится под стражей в СИЗО «Лефортово» с 7 июля 2020 года. Следствие считает, что в 2017 году он якобы передал чешской разведке секретные данные о военно-техническом сотрудничестве России в Африке и деятельности вооруженных сил России на Ближнем Востоке. Иван Сафронов свою вину не признает. Журналисту до сих пор не разъяснили суть предъявленных обвинений.

2 марта Лефортовский суд по просьбе следствия продлил арест до 7 мая. После последнего решения суда о продлении ареста адвокат Иван Павлов сообщил, что в деле появился секретный свидетель под псевдонимом Ландер.

Подробности — в материале “Ъ” «Все тайное становится Ландером».