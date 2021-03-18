Мосгорсуд оставил Ивана Сафронова под арестом до 7 мая

Московский городской суд признал законным решение Лефортовского суда Москвы о продлении ареста до 7 мая советнику главы «Роскосмоса», бывшему спецкору “Ъ” и «Ведомостей» Ивану Сафронову. Напомним, его обвиняют в госизмене (ст. 275 УК РФ).

Господин Сафронов находится под стражей в СИЗО «Лефортово» с 7 июля 2020 года. Следствие считает, что в 2017 году он якобы передал чешской разведке секретные данные о военно-техническом сотрудничестве России в Африке и деятельности вооруженных сил России на Ближнем Востоке. Иван Сафронов свою вину не признает. Журналисту до сих пор не разъяснили суть предъявленных обвинений.

2 марта Лефортовский суд по просьбе следствия продлил арест до 7 мая. После последнего решения суда о продлении ареста адвокат Иван Павлов сообщил, что в деле появился секретный свидетель под псевдонимом Ландер.

Подробности — в материале “Ъ” «Все тайное становится Ландером».