Дело Ивана Сафронова

7 июля бывшего журналиста «Коммерсанта», советника по информационной политике гендиректора «Роскосмоса» Ивана Сафронова задержали по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ, от 12 до 20 лет лишения свободы). По версии ФСБ, он собирал и передавал спецслужбам Чехии сведения, составляющие гостайну. Профессиональное сообщество связывает задержание Ивана Сафронова с его журналистской деятельностью, так как он никогда не имел доступа к секретным сведениям. Последние новости и все самое важное о деле Ивана Сафронова — в сюжете “Ъ”.