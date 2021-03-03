Все тайное становится Ландером

Лефортовский райсуд Москвы во вторник в очередной раз продлил срок содержания под стражей бывшему спецкорреспонденту “Ъ” и «Ведомостей», советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову. Несмотря на тяжесть обвинений в госизмене, защита снова просила изменить ему меру пресечения с заключения в СИЗО на любую другую, но довольно ожидаемо ее доводы услышаны не были, так же как и опять поданные в поддержку Ивана Сафронова около 300 личных поручительств политиков и журналистов. Между тем, как утверждают адвокаты, хоть представители ФСБ и возобновили после длительного перерыва следственные действия с их подзащитным, содержащимся в «Лефортово», суть обвинений до сих пор не конкретизирована. Несмотря на то что в уголовном деле и появился некий секретный свидетель, Иван Сафронов и его защита убеждены, что его преследуют за «обычную журналистскую деятельность».

Очередное ходатайство о продлении Ивану Сафронову сроков содержания под стражей рассматривала судья Лефортовского райсуда Альбина Галимова. Не исключено, что ее выбрали неслучайно, так как на одном из прошлых продлений сторона защиты сразу объявила отвод судье Сергею Рябцеву, посчитав его заинтересованной стороной. По мнению адвокатов, он не мог быть беспристрастен, так как ранее, в июле прошлого года, после громкого задержания советника главы «Роскосмоса» санкционировал его арест. Еще одно отличие заседания во вторник, носящее скорее технический характер, заключалось в сроках, на который просил продлить содержание бывшего спецкора “Ъ” и «Ведомостей» руководящий расследованием его уголовного дела о госизмене (ст. 275 УК РФ) следователь ФСБ подполковник юстиции Александр Чабан. Если в прошлый раз срок продления ареста составлял три месяца, то сейчас только два — до 7 мая. В остальном заседание, как и почти все предыдущие, проходило в закрытом режиме, так как могли оглашаться сведения и документы, составляющие гостайну или имеющие гриф секретности, и мало отличалось от других.

Как отметили адвокаты Ивана Сафронова, ничего принципиально нового в том, что принес в зал заседаний следователь, не было. «Приведены, как под копирку, были предыдущие основания для продления ареста о возможности скрыться и продолжить заниматься преступной деятельностью, но основания об уничтожении доказательств и оказании давления на свидетелей пропали»,— заявил “Ъ” один из его защитников, глава правозащитной организации «Команда 29» Иван Павлов, пояснив, что это обстоятельство дало лишний повод просить об освобождении обвиняемого. Отдельно он подчеркнул, что со своими коллегами предоставил более 300 личных поручительств за Ивана Сафронова, которые были подписаны его коллегами и руководителями по изданиям “Ъ” и «Ведомости», а также главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым, его заместителями и журналистами. Также среди подписантов были главный редактор The Bell Ирина Малкова, журналисты «Проекта» и его руководитель Роман Баданин, председатель «Яблока» Николай Рыбаков, основатель партии Григорий Явлинский, сотрудники Meduza, РБК и т. д. Напомним, что, как сообщал “Ъ”, в прошлый раз в Лефортовский суд политики и представители СМИ принесли 388 поручительств с просьбой об освобождении Ивана Сафронова. Но каждый раз, хоть их и приобщали к материалам дела, на решение суда они влияния не оказывали. Зато в этот раз, как отмечают адвокаты, неожиданно следователь сообщил о появлении в деле некоего засекреченного свидетеля с псевдонимом Ландер.

«Мы не представляем, кто это; скорее всего, некий офицер спецслужб, который скажет, как уже было в других делах, что Иван — шпион, но не скажет, откуда это ему известно»,— предположили защитники. При этом, как они сообщили, в самом общении следователя Александра Чабана с подследственным был большой перерыв.

По их словам, они с ним встречались еще в ноябре, после чего ни самого Ивана Сафронова, ни его защитников для проведения следственных действий не приглашали.

Это даже породило сомнение, не произошла ли смена следователя по этому громкому делу, не заболел ли он и т. д. «Однако недавно следственные действия возобновились»,— сообщили защитники бывшего журналиста. По их словам, в деле не появилось новой конкретики относительно обвинения, однако «из контекста» заключений экспертов стороне защиты «спустя восемь месяцев стало наконец ясно», что, говоря о сообщениях, переданных Иваном, следствие имеет в виду «материалы обычной журналистской деятельности», которые он готовил в 2017 году по актуальным для того периода проблемам.

Господин Павлов также отметил, что продление ареста уже обжаловано: соответствующий документ был подготовлен заблаговременно, так как адвокаты предполагали исход рассмотрения ходатайства следствия. При этом представители защиты Ивана Сафронова отметили, что пока не обнаружили никаких пересечений с делом недавно арестованного также за госизмену политолога с двойным гражданством России и ФРГ Демури Воронина. По их словам, один из коллег по «Команде 29» хотел вступить в это новое «шпионское» дело, но безуспешно. Сам же Иван Сафронов якобы говорит, что несколько раз видел этого человека, но толком с ним не общался и дальше «шапочного знакомства» дело не пошло.

Сергей Сергеев