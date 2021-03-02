Ивану Сафронову продлили арест до 7 мая

Лефортовский суд Москвы по просьбе следствия продлил до 7 мая арест советнику главы «Роскосмоса», бывшему спецкору “Ъ” и «Ведомостей» Ивану Сафронову. Господин Сафронов обвиняется в госизмене, свою вину он не признает.

«Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ивана Сафронова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, продлена на два месяца, то есть до 7 мая 2021 года»,— сообщила пресс-служба суда. Защита просила суд отклонить прошение следствия и освободить Ивана Сафронова из-под стражи.

Заседание суда проходило в закрытом режиме. На заседание разрешили прийти только двум близким родственникам — на нем присутствовали невеста Ксения Миронова и сестра Ирина Сафронова.

За Ивана Сафронова оставили поручительства более 300 человек. Среди них — главный редактор “Ъ” Владимир Желонкин, главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров, главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, актриса, учредитель благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова, председатель политической партии «Яблоко» Николай Рыбаков.

Ивана Сафронова арестовали 7 июля 2020 года. По версии следствия, в 2017 году он якобы передал чешской разведке секретные данные о военно-техническом сотрудничестве России в Африке и деятельности вооруженных сил России на Ближнем Востоке». При этом следствие заявило, что господина Сафронова завербовали еще в 2012 году. Суть обвинений ФСБ не раскрыло, несмотря на многочисленные ходатайства. Иван Сафронов свою вину не признает.

Иван Сафронов о своем деле — в материале “Ъ” «"Никаких тайн и прочего, все на поверхности"».