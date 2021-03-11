Комитет Госдумы поддержал поправки о наказании за оскорбление ветеранов

Комитет Госдумы по законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроекты об ужесточении ответственности за реабилитацию нацизма, внесенные вице-спикером от «Единой России» Ириной Яровой. Напомним, поправки приравнивают интернет к СМИ в части уголовной ответственности за распространение оправдывающей нацизм информации (санкция — до пяти лет лишения свободы), а КоАП дополняют нормой о наказании юрлиц штрафом до 3 млн руб. за реабилитацию нацизма и распространение заведомо ложных сведений о роли СССР во Второй мировой войне. В первом чтении инициативы были приняты 10 февраля.

Ко второму чтению депутаты от всех фракций предложили дополнить УК и КоАП ответственностью еще и за оскорбление ветеранов. Такая идея появилась после того, как суд 20 февраля приговорил политика Алексея Навального к штрафу в 850 тыс. руб. за клевету. Поводом стал комментарий оппозиционера в соцсетях, в котором он назвал участников видеоролика в поддержку поправок к Конституции (среди которых был и ветеран ВОВ) «предателями» и «продажными холуями».

Согласно тексту поправок, поддержаных комитетом сегодня 11 марта, ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) будет дополнена наказанием за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах ВОВ (до трех лет лишения свободы). Такая же ответственность уже есть в этой статье за отрицание решений Нюрнбергского трибунала и одобрение нацистских преступлений, а также за публичное распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. Штраф по этой статье увеличивается с 300 тыс. руб. до 3 млн руб. Если преступление было совершено группой лиц или с использованием интернета или СМИ, то максимальное наказание составит до пяти лет лишения свободы или штраф до 5 млн руб.

Расширяется и ч. 3 ст. 354.1 УК РФ, которая сейчас предусматривает штраф до 300 тыс. руб. за публичное «распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России». Депутаты предлагают наказывать также за оскорбление памяти защитников Отечества и унижение чести и достоинства ветеранов ВОВ и увеличить санкции по этой статье — до 3 млн руб. или лишение свободы на срок до трех лет. Аналогичные формулировки вносятся в КоАП — для юрлиц вводится штраф в размере до 5 млн руб.

Подробнее о законопроекте — в публикации “Ъ” «Ветеранов вписали в Уголовный кодекс».

Мария Макутина