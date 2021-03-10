Между «Тиграми» и играми

В Общественной палате (ОП РФ) прошли общественные слушания поправок к закону о реабилитации нацизма, которые готовятся ко второму чтению в Госдуме. Поправки вводят уголовную ответственность за клевету на ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) и их оскорбление. Участники обсуждения поддержали поправки, но посоветовали депутатам внимательнее отнестись к детским игрушкам, компьютерным играм и учебникам, которые, по их мнению, формируют «неправильное представление о роли СССР во Второй мировой войне».

Открывая слушания, член Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества и СМИ Максим Григорьев заявил об актуальности поправок, отметив, что «правительства и СМИ Европы и США на протяжении многих лет ведут информационную войну», распространяя «историческую дезинформацию» о роли СССР во Второй мировой войне.

Напомним, поправки к закону о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ) профильный комитет Госдумы рассмотрит 11 марта. Как ранее сообщал “Ъ” (см. номер от 25 февраля), поправки ужесточают ответственность по статье и дополняют ее новыми нарушениями. В частности, предлагается наказывать за интернет-публикации, в которых содержится оправдывающая нацистов информация (до 5 лет лишения свободы), за публичное распространение клеветы о ветеранах ВОВ (до 5 лет) и за оскорбление памяти защитников Отечества и ветеранов ВОВ (штраф до 300 тыс. руб.).

По мнению господина Григорьева, сейчас в России «при помощи Запада» распространяются исторические фейки, которые «призваны дискредитировать подвиги как всего народа, так и отдельных людей». В качестве примеров он назвал дискредитацию Зои Космодемьянской, провокации против «Бессмертного полка» и «случай клеветы на ветерана, когда героя назвали предателем».

Видимо, господин Григорьев имел в виду заявление журналиста Александра Невзорова, который называл Зою Космодемьянскую «фанатичной сталинисткой» (после чего Российское военно-историческое общество пожаловалось в Генпрокуратуру, назвав слова журналиста «реабилитацией нацизма»), размещение в прошлом году на сайте «Бессмертного полка» фотографий нацистских преступников под видом ветеранов, а также решение суда оштрафовать оппозиционера Алексея Навального на 850 тыс. руб. за клевету на ветерана ВОВ из-за оскорблений в адрес участников видеоролика в поддержку поправок к Конституции.

Первому заместителю секретаря ОП РФ, ветерану афганской войны, герою России Вячеславу Бочарову не понравилось, что поправки касаются только ветеранов ВОВ: «К каким категориям мы приравняем тех, кто выполнял задачи государства в годы афганской войны, в Чеченской республике и Северо-Кавказском регионе? Этим людям за 50, они тоже ветераны, и многие ветеранские организации в основном состоят из них. Вопросы, связанные с их оскорблением, тоже имеют место. Думаю, их тоже должны упомянуть в законе». Кроме того, господина Бочарова обеспокоили детские игрушки: «Почему у нас нет Т-34 в наших магазинах для детей (на момент сдачи текста в продаже имелись более 20 моделей советских танков, включая Т-34.— “Ъ”). Когда ребенок собирает этот "Тигр" пластмассовый (немецкий танк.— “Ъ”), он понимает, что это "Тигр". А потом на параде видит этот самый "Тигр", который идет уже бронемашина (видимо, речь идет о российском бронеавтомобиле "Тигр-М".— “Ъ”), и в голове происходит диссонанс». Господин Бочаров считает, что подобные «моменты, влияющие на духовно-нравственное воспитание» молодежи, не должны «выпадать из внимания Думы». По его мнению, нужны изменения в преподавании истории, потому что дети «путают, кто с кем воевал и чья роль была первостепенная».

Замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов сказал, что проблему можно решить, скорректировав проект концепции школьного исторического образования, добавив в него «акценты, связанные с военными преступлениями нацистов, с геноцидом советского народа и подвигом СССР». Он напомнил, что палата уже принимала резолюцию об общественно-исторической экспертизе компьютерных игр, однако «никаких изменений в федеральное законодательство не внесли»: «Дети по-прежнему играют в эсэсовцев, и этот вопрос требует дополнительного внимания общества и законодателей». Кроме того, политолог предложил дополнить поправки пунктом об ответственности за отрицание геноцида советского народа в период ВОВ.

Глава комиссии ОП РФ по делам молодежи Елена Цунаева заявила, что новые инициативы должны подкрепляться правоприменительной практикой. Она напомнила про «ежегодно повторяющуюся историю» с историческими ошибками на праздничных плакатах к 9 мая и аналогичные инциденты: продажу почтовых марок с Адольфом Гитлером в Орловской области (точке сбыта и закупщику вынесли предостережение) и бюстов Германа Геринга и Бенито Муссолини в интернет-магазине (возбуждено административное дело по обвинению в демонстрации нацистской атрибутики). Госпожа Цунаева отметила, что в приведенных примерах сложно доказать злой умысел или вину, в результате чего подобные инциденты повторяются «несмотря на возмущение и порицание». Она также напомнила о так и не принятых поправках, которые дают полномочия субъектам на финансирование воинских памятников: «Есть федеральная программа увековечивания памяти, но она закончится, и все окажется в ведении не сильно богатых муниципалитетов». Итоговые предложения участников слушаний будут направлены в Госдуму. Одна из авторов поправок, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая отметила, что «готова реализовать» решения, которые сформулируют общественники.

Кира Дюрягина