В России девятую неделю подряд растут розничные цены на бензин

На АЗС России девятую неделю подряд растут розничные цены на бензин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК. За неделю с 4 по 11 марта топливо подорожало во всех округах России, сильнее всего — на Дальнем Востоке.

В Бурятии рост цен составил 60-62 коп., в Забайкалье — 30 коп., в Приморском и Хабаровском краях — на 39-41 коп. и 42-47 коп. соответственно. Также цены повышались Амурской области (+47-48 коп.), Еврейской автономной области (+42-44 коп.) и Камчатском крае (+56-95 коп.). В Крыму и Севастополе недельный рост составил 25-43 коп. и 11-31 коп. соответственно.

Средние цены в России бензина Аи-92 за прошлую неделю выросли на 10 коп., до 44,67 руб./л, Аи-95 — на 9 коп., до 47,98 руб./л. Цены на зимнее дизтопливо увеличились на 6 коп., до 49,44 руб./л, на летнее дизтопливо — на 6 коп., до 46,89 руб./л

9 марта премьер-министр Михаил Мишустин распорядился отслеживать цены на товары и услуги, в том числе на бензин и дизель. Минэнерго объясняет подорожание топлива общей инфляцией, колебанием оптовых цен на фоне сезонного спроса, а также ростом спроса из-за заморозков. 15 марта вице-премьер России Александр Новак сообщил, что на 1 мая запланирована корректировка формулы расчета цен на топливо.

О корректировке параметров демпфера — в материале “Ъ” «Нефтяникам подкинут на бензин».