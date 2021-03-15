Новак: корректировка демпфера на топливо запланирована на 1 мая

Вице-премьер России Александр Новак провел совещание с профильными ведомствами и представителями нефтекомпаний о ситуации на рынке нефтепродуктов и о демпферном механизме на топливном рынке. Он сообщил, что изменение параметров демпфера запланировано на 1 мая 2021 года — это нужно для «сохранения маржинальности в рознице и стабильности цен на АЗС». По словам вице-премьера, запасы топлива выросли больше чем на 35% по сравнению с началом февраля.

«Мы видим, что механизм (демпфера.— “Ъ”) в текущих макроэкономических условиях при текущем курсе и при повышении цен на нефть на мировых рынках частично потребовал корректировки… В настоящее время Минфин России готовит соответствующий проект закона. Планируется, что этот механизм заработает с 1 мая 2021 года»,— сказал господин Новак на заседании.

Демпфер был придуман для того, чтобы избежать резких колебаний цен на топливо внутри страны из-за изменения внешней конъюнктуры. Правительство компенсирует нефтекомпаниям часть разницы между экспортной ценой топлива и так называемой внутренней индикативной ценой. Если цены внутри России выше экспортных, то нефтяники доплачивают в бюджет.

Господин Новак рассказал, что топливные компании «добросовестно исполняют» поручения по наполнению и снабжению внутреннего рынка нефтепродуктами. По его словам, «принятые решения» ослабили давление на оптовый рынок нефтепродуктов и «будут способствовать дальнейшему накоплению запасов перед летним периодом». «Запасы топлива уже выросли более чем на 35% относительно начала февраля»,— добавил вице-премьер.

9 марта премьер-министр Михаил Мишустин распорядился отслеживать цены на товары и услуги, в том числе на бензин и дизель. По информации Росстата, стоимость бензина 1–9 марта увеличилась на 12 коп., до 47,09 руб. за литр. Цена литра дизельного топлива выросла на 7 коп., до 49,25 руб. Биржевая цена на бензин Аи-92 достигла максимума. Тонна Аи-92 стоит 55,75 тыс. руб. Минэнерго объяснило подорожание общей инфляцией, колебанием оптовых цен на фоне сезонного спроса, а также ростом спроса из-за заморозков.

О корректировке параметров демпфера — в материале “Ъ” «Нефтяникам подкинут на бензин».