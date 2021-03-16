СМИ сообщили о приостановке поставок ресурсов «Роснефти» на Украину

Сжиженный углеводородный газ (СУГ) и дизельное топливо «Роснефти» с 1 апреля не будет поставляться покупателям на Украине, сообщили украинское отраслевое издание Enkorr и Reuters со ссылкой на два источника в отрасли. СМИ ссылаются на на письмо швейцарского трейдера Proton Energy Group SA — эксклюзивного поставщика дизтоплива и СУГ «Роснефти» на Украину. Согласно опубликованному Enkorr тексту письма, трейдер связал свое решение с действиями украинских властей.

Proton Energy сообщила клиентам, что в начале марта получила от членов Нефтегазовой ассоциации Украины информацию о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) рекомендует не сотрудничать с компанией. Поставщик также обратил внимание на арест технологического объема дизельного топлива в трубопроводе Proton Energy в феврале, а также на «события касательно сети АЗС Glusco». «С глубоким сожалением уведомляем вас, что Proton Energy Group SA приняла решение с 1 апреля 2021 года прекратить сотрудничество и остановить поставки нефтепродуктов на украинский рынок»,— указано в копии письма на сайте Enkorr.

Reuters со ссылкой на мнение участников рынка уточняет, что речь в письме Proton Energy идет об аресте трубопровода «ПрикарпатЗападтранс» и об обысках у компании Glusco Energy SA, которой принадлежит часть бывших АЗС «Роснефти» на Украине. Украинские СМИ называли лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука бенефициаром «ПрикарпатЗападтранса». Glusko Energy 11 марта уведомила, что из-за обысков «отпуск нефтепродуктов остается заблокированным» и заявило, что уголовное производство, в рамках которого проводились обыски, не имело отношение к деятельности группы компаний Glusko.