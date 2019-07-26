Топливо «Роснефти» не дотечет до Украины

«Роснефть», которая с августа может быть вынуждена прекратить поставки дизтоплива на Украину по трубопроводу, не понесет от этого существенных потерь. Сейчас на Украину приходится более 10% экспорта дизтоплива с российских заводов «Роснефти», но, по мнению экспертов, компания может перенаправить товар на другие экспортные направления. В большей степени от введения специальных пошлин на российское дизтопливо пострадают украинские импортеры. Уход трубного российского топлива с местного рынка может привести к росту цен и позволит нарастить долю на нем белорусским производителям.

«Роснефть» — единственный поставщик дизельного топлива на Украину по нефтепродуктопроводу «Самара-Западное направление» — не понесет значимых потерь от прекращения его закупок со стороны украинских компаний с августа, заявили “Ъ” в компании и подтвердили опрошенные “Ъ” эксперты. В «Роснефти» отказались от дополнительных комментариев.

Wexler Group, один из крупнейших поставщиков дизтоплива на Украину, 25 июля заявила, что не будет поставлять товар в августе из-за введенных правительством Украины спецпошлин. Эти пошлины в размере 3,75% с 1 августа и 4% с 1 октября был введены в ответ на ограничительные меры России по поставки нефти и нефтепродуктов на Украину, принятые в апреле. Согласно сообщению Wexler Group, спецпошлины сделали поставку дизтоплива по трубопроводу «Самара-Западное направление» экономически нецелесообразными.

Как пояснили “Ъ” в международном ценовом агентстве Argus, трубопровод «Самара-Западное направление» — основной источник поставок российского дизтоплива на Украину, на который приходится почти 72% от общих отгрузок в первом полугодии.

Эти отгрузки выросли по сравнению с прошлым годом на 21%, до 1,41 млн т (в том числе 1 млн т по трубе). На Украину также идет товар с Волгоградского НПЗ ЛУКОЙЛа по железной дороге, но в сравнении с «Роснефтью» объемы небольшие: 25–30 тыс. т ежемесячно.

По трубопроводу дизтопливо поставляют две компании — Wexler Group и Proton Energy Group, которые продают товар на украинском внутреннем рынке как за гривну, так и за валюту. В Argus добавили, что в августе ожидается нулевой уровень прокачки ресурса по нефтепродуктопроводу, то есть Proton Energy Group также не планирует продолжать импортировать топливо.

Украина — достаточно значимое направление экспорта дизтоплива для «Роснефти». В первом полугодии на него пришлось 10,7% от общего производства дизтоплива на заводах компании в РФ (9,4 млн т, по данным ЦДУ ТЭК).

Тем не менее, по мнению экспертов, вынужденная приостановка импорта дизтоплива не повлияет в значительной степени на бизнес «Роснефти».

Компания может увеличить железнодорожные отгрузки дизтоплива в порты Туапсе или Новороссийск, а если получит разрешение «Транснефти» — то и поставки трубопроводным транспортом в Приморск или в Вентспилс.

Наиболее значительные убытки в этой ситуации понесет украинская сторона. Wexler Group в основном получала дизтопливо от «Роснефти», и теперь местной компании придется найти новые логистические решения, чтобы выполнить существующие контракты. По данным Argus, поставки Wexler Group в первом полугодии 2019 года составили как минимум 580–600 тыс. т, что составляет почти 19% от общего объема импорта и потребления дизтоплива на Украине (3,18 млн т). Кроме того, Wexler Group ежемесячно импортирует незначительный объем дизтоплива из Белоруссии, составляющий около 1,5–3 тыс. т.

Эксперты не исключают, что в новых рыночных условиях компания увеличит закупки. Именно низкая стоимость трубопроводных поставок позволила России опередить Белоруссию в 2018 году в поставках дизтоплива на Украину.

По прогнозу Argus, если теперь импорт российского дизтоплива по трубопроводу прекратится или станет экономически не выгодным, белорусские поставщики вернут себе утраченную долю рынка Украины и, по всей вероятности, увеличат премии по долгосрочным контрактам на 2020 год.

Однако если Wexler Group теоретически может компенсировать потери через диверсификацию источников и способов поставок дизтоплива на Украину, то оператор нефтепродуктопровода — «ПрикарпатЗападтранс» — точно понесет убытки. Компания 25 июля официально заявила: «Остановка предприятия приведет к потере тысяч рабочих мест, росту социальной напряженности в регионах расположения подразделений нашей компании и, конечно же, повышению цен на дизельное топливо в Украине».

В Argus “Ъ” сказали, что, по данным участников украинского рынка, из-за введения специальных пошлин действительно ожидается рост цен на дизтопливо. Представитель президента в правительстве Украины Андрей Герус заявил, что Украина готова к прекращению поставок российского дизтоплива по трубе, так как уже заключила контракты на альтернативные танкерные поставки, и также отметил: «В понедельник в Министерстве инфраструктуры будет совещание, чтобы мы имели скоординированную и эффективно работающую логистику портов и железной дороги, чтобы не возникало узких мест». В Argus отмечают, что по мнению участников рынка импортные морские партии будут дороже, чем поставки российского топлива по трубе.

Существуют предположения, что постановление украинского правительства о введении спецпошлин — результат внутриполитической борьбы.

По данным украинских СМИ, бенефициаром трубопровода «ПрикарпатЗападтранс» является украинский политик и бизнесмен Виктор Медведчук, возглавляющий партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», которая получила второе место на выборах в Верховную раду. Таким образом, введение спецпошлин на импорт российского дизельного топлива может нанести ущерб бизнесу господина Медведчука.

Михаил Калинин