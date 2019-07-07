Медведчук рассказал о том, как Путин стал крестным отцом его дочери

Глава украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал, как познакомился с президентом РФ Владимиром Путиным, и как тот стал крестным отцом его дочери в 2004 году. В интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1» украинский политик сообщил, что знакомство состоялось в начале нулевых, когда господин Медведчук был заместителем председателя Верховной рады.

«Потом я стал главой администрации, поддерживал отношения с главой администрации Дмитрием Анатольевичем Медведевым, встречался в том числе и с господином Путиным»,— заявил Виктор Медведчук.

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Он рассказал о том, как его младшая дочь Дарья стала крестницей Владимира Путина и Светланы Медведевой. «Это — по части моей жены, Оксаны Михайловны, которая попросила через меня обратиться с такой просьбой к Владимиру Владимировичу»,— сообщил господин Медведчук. На вопрос, видит ли крестница крестного, политик ответил утвердительно — одна из встреч произошла на его даче в Крыму до 2014 года, Владимир Путин преподнес крестнице букет и плюшевого медведя.