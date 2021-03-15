Испания приостановила применение вакцины AstraZeneca

Испания как минимум на 15 дней приостанавливает вакцинацию британско-шведским препаратом AstraZeneca, сообщает радио Ser со ссылкой на министра здравоохранения Каролину Дариас. Министр заявила, что применение вакцины приостановлено «в качестве меры предосторожности». Решение испанских властей последовало за аналогичными сегодняшними заявлениями Германии, Италии и Франции.

Госпожа Дариас объявила о приостановке вакцинации в ходе внеочередного совещания Межтерриториального совета по здравоохранению, передает радиостанция. Министр созвала его, чтобы обсудить вопрос использования вакцины AstraZeneca с автономными сообществами из-за сообщений об образовании тромбов у вакцинировавшихся.

Ранее использование AstraZeneca из-за возможного образования тромбов приостановили Нидерланды, Австрия, Румыния, Болгария, Германия, Италия, Франция и другие страны. ЮАР отказалась от применения AstraZeneca из-за исследований о низкой эффективности от южноафриканского варианта вируса. Компания—разработчик вакцины утверждает, что у нее нет данных о повышенном риске образования тромбов у привившихся. Всемирная организация здравоохранения пока не нашла свидетельств, что вакцина AstraZeneca связана с ухудшением здоровья.

О проблемах с вакциной — в материале “Ъ FM” «Государства приостанавливают AstraZeneca».

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