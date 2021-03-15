Нидерланды приостановили использование вакцины AstraZeneca

Вакцинация от коронавируса в Нидерландах препаратом разработки AstraZeneca будет остановлена по меньшей мере до 29 марта, сообщило министерство здравоохранения королевства. Ограничение устанавливается в качестве меры предосторожности.

«Основываясь на новой информации, Управление по лекарственным средствам Нидерландов советует приостановить введение вакцины AstraZeneca в качестве меры предосторожности и до получения результатов дальнейшего изучения»,— указано на сайте Минздрава Нидерландов (перевод AFP). Reuters со ссылкой на агентство ANP отмечает, что в связи с решением будут отменены 43 тыс. записи на вакцинацию.

Власти Нидерландов уточнили, что приняли решение на основании сообщений из Дании и Норвегии. Ранее эти две страны приостановили использование вакцины AstraZeneca после летальных случаев с образованием тромбов. Ограничения на использование также ввели Исландия, Италия, Австрия, Румыния, Болгария, Таиланд и Ирландия. ЮАР отказалась от применения вакцины AstraZeneca в феврале, но по другой причине: ученые университета в Йоханнесбурге сообщили о низкой эффективности вакцины при заражении южноафриканским вариантом вируса.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA), а также власти ФРГ и Франции, выступают за продолжение вакцинации препаратом AstraZeneca. Компания-разработчик утверждает, что у нее нет данных о повышенном риске образования тромбов у привившихся.

О претензиях к вакцине — в материале “Ъ FM” «AstraZeneca вызвала осложнения в Европе».