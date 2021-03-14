AstraZeneca заявила о безопасности вакцины после приостановки ее применения в ряде стран

Британско-шведская компания AstraZeneca заявила, что имеющиеся у нее данные не подтверждают, что ее вакцина стала причиной образования тромбов у привившихся. Компания заявила, что на следующей неделе на сайте Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) будет опубликован ежемесячный отчет о безопасности вакцины.

«Детальное изучение состояния здоровья более 17 млн человек, вакцинированных в Европейском союзе и Великобритании препаратом от коронавируса AstraZeneca, показало отсутствие данных о повышенном риске возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении у людей разного возраста, пола, национальности»,— говорится в сообщении компании.

В компании заявили, что в Евросоюзе и Великобритании было зафиксировано 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии у привитых. В заявлении подчеркивается, что эти показатели «ниже, чем можно было бы ожидать». «Эти данные схожи с теми, что мы видим при применении других зарегистрированных вакцин»,— сказала заведующая медицинским отделом AstraZeneca Энн Тейлор.

Напомним, на этой неделе несколько стран прекратили ее применение после летальных случаев с образованием тромбов у сделавших прививку этой вакциной. Использование вакцины приостановили Дания, Норвегия, Исландия, Италия, Австрия, Румыния, Болгария, Таиланд, Ирландия и ЮАР. При этом власти ФРГ и Франции назвали такие действия необоснованными и призвали продолжить применение препарата. При этом EMA считает, что использование вакцины можно продолжать, несмотря на выявленные случаи образования тромбов.

О претензиях к вакцине — в материале “Ъ FM” «AstraZeneca вызвала осложнения в Европе».