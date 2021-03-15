Государства приостанавливают AstraZeneca

15 стран приостановили вакцинацию препаратом от AstraZeneca из-за летальных случаев после прививки. При этом в самой компании уверяют, что их разработка безопасна. В минувшие выходные норвежское агентство по лекарственным средствам сообщило о четырех новых случаях нарушения свертываемости крови. Людей госпитализировали с тромбами, все они перед этим привились британско-шведским препаратом. При этом количество стран, которые приостановят вакцинацию разработкой AstraZeneca, может увеличиться. В воскресенье совет по иммунизации Ирландии рекомендовал местным властям отложить процедуру. Использование препарата в понедельник приостановили в Нидерландах. Оправданы ли опасения специалистов? И могут ли другие вакцины вызывать такие осложнения? Выяснял Александр Рассохин.

Один человек умер, трое в тяжелом состоянии. У всех наблюдалось кровотечение, низкий уровень тромбоцитов и тромбы. И каждый из этих людей был моложе 50 лет. Эти трагические случаи произошли в Норвегии после того, как пациенты вакцинировались прививкой от AstraZeneca. Всего же число пострадавших в мире превысило 30 человек. Однако сами разработчики уверяют: доказательств, что осложнения вызваны вакциной, нет, и количество тромбозов ниже, чем ожидалось. На сторону компании встает и Европейское агентство лекарственных средств, которое рекомендует странам продолжать прививать население препаратом от AstraZeneca. При этом ранее СМИ сообщали о проблемах и летальных случаях после вакцинации разработками от Pfizer и Moderna.

Профессор Ратгерского университета в Нью-Джерси Константин Северинов напоминает, что всего в мире привились от коронавируса более 350 млн человек, и редкие летальные исходы не говорят об опасности препаратов: «Сказать, что они умирают после вакцины, не то же самое, что они умирают из-за вакцины. Но при этом в ряде случаев здесь, к сожалению, какие-то политические игрища в разных странах. Учитывая естественную смертность населения среди миллионов привитых, безусловно, есть умершие просто по естественным причинам».

С этим соглашается и генетик Кирилл Волков. Однако он не исключает, что вакцина от AstraZeneca действительно может вызывать тромбоз. С такими же проблемами сталкиваются и те, кто заразился коронавирусом. Но если эта гипотеза верна, то есть и опасность для привившихся другими вакцинами, подчеркивает генетик: «Есть подозрение, что вообще все вакцины, которые продуцируют S-белок, могут приводить к такому эффекту. Давайте прикинем, какое количество людей вакцинировано AstraZeneca, а какое “Спутником V”. Мне кажется, AstraZeneca больше, может быть, даже в 10 раз.

А это говорит о том, что это очень редкие эффекты, которые могут встречаться, но на очень больших выборках они начинают проявляться».

Италия после смерти двух мужчин на Сицилии не стала останавливать вакцинацию препаратом от AstraZeneca, но запретила применять одну из партий. Местное агентство по лекарственным средствам в воскресенье сообщило, что взаимосвязи между смертями и вакцинацией не выявлено. Поэтому говорить о каких-то потерях для компании и штрафах преждевременно. Сейчас AstraZeneca проводит проверку, рассказал “Ъ FM” директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов:

«Приостанавливается обращение конкретной партии, начинаются разбирательства, связано ли это со свойствами самого препарата либо со свойствами конкретной партии, в которой могли быть допущены какие-то ошибки при производстве или при транспортировке. После этого разбирательства уже принимается решение либо об отказе в принципе от этого продукта и его использования, либо вносится соответствующее дополнение в инструкцию с определенными предосторожностями о том, как этот препарат может применяться. Скажем, исключается какая-нибудь группа риска из спектра лиц, которым этот препарат может быть показан, например».

В то же время AstraZeneca сообщила, что в очередной раз вынуждена сократить поставки вакцины в Европу в среднем на 70%. Объемы производства оказались ниже, чем изначально ожидалось. При том что до марта компания должна была предоставить европейцам 80 млн доз препарата и по всем контрактам обязана произвести 3 млрд доз до конца года, возможно, приостановка вакцинации в некоторых странах только играет на руку AstraZeneca.