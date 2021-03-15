Государства приостанавливают AstraZeneca

15 стран приостановили вакцинацию препаратом от AstraZeneca из-за летальных случаев после прививки. При этом в самой компании уверяют, что их разработка безопасна. В минувшие выходные норвежское агентство по лекарственным средствам сообщило о четырех новых случаях нарушения свертываемости крови. Людей госпитализировали с тромбами, все они перед этим привились британско-шведским препаратом. При этом количество стран, которые приостановят вакцинацию разработкой AstraZeneca, может увеличиться. В воскресенье совет по иммунизации Ирландии рекомендовал местным властям отложить процедуру. Использование препарата в понедельник приостановили в Нидерландах. Оправданы ли опасения специалистов? И могут ли другие вакцины вызывать такие осложнения? Выяснял Александр Рассохин.
Один человек умер, трое в тяжелом состоянии. У всех наблюдалось кровотечение, низкий уровень тромбоцитов и тромбы. И каждый из этих людей был моложе 50 лет. Эти трагические случаи произошли в Норвегии после того, как пациенты вакцинировались прививкой от AstraZeneca. Всего же число пострадавших в мире превысило 30 человек. Однако сами разработчики уверяют: доказательств, что осложнения вызваны вакциной, нет, и количество тромбозов ниже, чем ожидалось. На сторону компании встает и Европейское агентство лекарственных средств, которое рекомендует странам продолжать прививать население препаратом от AstraZeneca. При этом ранее СМИ сообщали о проблемах и летальных случаях после вакцинации разработками от Pfizer и Moderna.
Профессор Ратгерского университета в Нью-Джерси Константин Северинов напоминает, что всего в мире привились от коронавируса более 350 млн человек, и редкие летальные исходы не говорят об опасности препаратов: «Сказать, что они умирают после вакцины, не то же самое, что они умирают из-за вакцины. Но при этом в ряде случаев здесь, к сожалению, какие-то политические игрища в разных странах. Учитывая естественную смертность населения среди миллионов привитых, безусловно, есть умершие просто по естественным причинам».
С этим соглашается и генетик Кирилл Волков. Однако он не исключает, что вакцина от AstraZeneca действительно может вызывать тромбоз. С такими же проблемами сталкиваются и те, кто заразился коронавирусом. Но если эта гипотеза верна, то есть и опасность для привившихся другими вакцинами, подчеркивает генетик: «Есть подозрение, что вообще все вакцины, которые продуцируют S-белок, могут приводить к такому эффекту. Давайте прикинем, какое количество людей вакцинировано AstraZeneca, а какое “Спутником V”. Мне кажется, AstraZeneca больше, может быть, даже в 10 раз.
Италия после смерти двух мужчин на Сицилии не стала останавливать вакцинацию препаратом от AstraZeneca, но запретила применять одну из партий. Местное агентство по лекарственным средствам в воскресенье сообщило, что взаимосвязи между смертями и вакцинацией не выявлено. Поэтому говорить о каких-то потерях для компании и штрафах преждевременно. Сейчас AstraZeneca проводит проверку, рассказал “Ъ FM” директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов:
«Приостанавливается обращение конкретной партии, начинаются разбирательства, связано ли это со свойствами самого препарата либо со свойствами конкретной партии, в которой могли быть допущены какие-то ошибки при производстве или при транспортировке. После этого разбирательства уже принимается решение либо об отказе в принципе от этого продукта и его использования, либо вносится соответствующее дополнение в инструкцию с определенными предосторожностями о том, как этот препарат может применяться. Скажем, исключается какая-нибудь группа риска из спектра лиц, которым этот препарат может быть показан, например».
В то же время AstraZeneca сообщила, что в очередной раз вынуждена сократить поставки вакцины в Европу в среднем на 70%. Объемы производства оказались ниже, чем изначально ожидалось. При том что до марта компания должна была предоставить европейцам 80 млн доз препарата и по всем контрактам обязана произвести 3 млрд доз до конца года, возможно, приостановка вакцинации в некоторых странах только играет на руку AstraZeneca.