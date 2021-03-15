ВОЗ: нет доказательств связи AstraZeneca с ухудшением здоровья

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не нашла свидетельств, что вакцина AstraZeneca связана с инцидентами по ухудшению здоровья, сообщил официальный представитель организации Кристиан Линдмайер. В понедельник, 15 марта, ВОЗ рассматривала отчеты по происшествиям с привитыми этим препаратом, передает Reuters.

«На данный момент нет доказательств, что инциденты вызваны вакциной, и важно, чтобы кампании по вакцинации продолжались, так мы можем спасти жизни»,— сказал господин Линдмайер Reuters. По его словам, когда «ВОЗ получит полное понимание об этих событиях», выводы будут доведены до общественности.

Ранее несколько стран приостановили использование вакцины AstraZeneca после летальных случаев с образованием тромбов. Среди них — Франция, Германия, Нидерланды, Италия, Австрия, Румыния и Болгария. ЮАР отказалась от применения AstraZeneca из-за исследований о низкой эффективности от южноафриканского варианта вируса.

Европейское агентство лекарственных средств выступает за продолжение вакцинации препаратом AstraZeneca. Компания-разработчик утверждает, что у нее нет данных о повышенном риске образования тромбов у привившихся.

О проблемах с вакциной — в материале “Ъ FM” «Государства приостанавливают AstraZeneca».