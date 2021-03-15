Еврокомиссия заявила, что не ведет переговоров о поставках «Спутника V»

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан Де Кеерсмакер сказал, что Евросоюз не ведет с РФ переговоров о поставках российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя ЕС написало, что Евросоюз планирует их начать.

«На данный момент никаких переговоров между Еврокомиссией и производителями вакцины нет»,— сказал господин Де Кеерсмакер в ходе брифинга, который транслировался на сайте ЕК.

В сообщении Reuters говорилось, что представитель ЕС напомнил об одобрении российской вакцины Венгрией и Словакией, а также сказал о заинтересованности Чехии в поставках препарата. Также он сказал, что Италия рассматривает возможность производства российской вакцины на заводе ReiThera. Позже Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассказал о согласовании производства российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Италии, Испании, Франции и Германии.

4 марта РФПИ сообщил о начатой Европейским агентством лекарственных средств (EMA) последовательной экспертизе регистрационного досье «Спутника V». По словам главы департамента ЕМА по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери, российский препарат в ЕС одобрят не раньше мая.

О прививочной кампании в мире — в материале “Ъ” «Вокруг вакцин творятся антидела».