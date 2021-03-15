РФПИ договорился о производстве «Спутника V» в четырех странах ЕС

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) согласовал производство российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Италии, Испании, Франции и Германии, сообщила пресс-служба фонда. При этом Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) еще не одобрило российскую вакцину для применения в ЕС. По словам главы департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери, «Спутник V» могут зарегистрировать в Евросоюзе в мае.

«РФПИ уже достиг соглашений с компаниями из Италии, Испании, Франции и Германии для запуска производства "Спутник V". В настоящее время ведутся переговоры еще с целым рядом производителей, чтобы увеличить объемы производства в ЕС»,— приводятся в Telegram российской вакцины слова гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева. РФПИ с партнерами готовы начать поставки в те страны ЕС, которые самостоятельно зарегистрируют «Спутник V», отмечается в сообщении.

4 марта Российский фонд прямых инвестиций сообщил о начатой EMA последовательной экспертизе регистрационного досье «Спутника V». При этом два европейских государства, Венгрия и Словакия, одобрили применение «Спутника V» до общеевропейской регистрации препарата. Сегодня, 14 марта, агентство Reuters со ссылкой на представителя ЕС написало о планах Евросоюза начать переговоры по поводу закупки российской вакцины, чтобы реализовать программу вакцинации населения Европы.

О прививочной кампании в мире — в материале “Ъ” «Вокруг вакцин творятся антидела».