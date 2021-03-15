Reuters: ЕС намерен начать переговоры о закупке «Спутника V»

Евросоюз планирует начать переговоры по поводу закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», чтобы реализовать программу вакцинации населения Европы. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя ЕС, который ведет переговоры с производителями вакцин от имени сообщества.

Представитель ЕС напомнил, что Венгрия и Словакия уже одобрили российскую вакцину, Чехия заинтересована в поставках препарата. Кроме того, по его словам, Италия рассматривает возможность производства вакцины на заводе ReiThera.

Ранее ЕС одобрил применение вакцин от компаний Moderna, AstraZeneca, Pfizer и BioNTech и Johnson & Johnson. «Спутник V» проходит экспертизу в Европейском агентстве по лекарственным средствам. Вакцину «Спутник V» разработал Центр имени Гамалеи, ее зарегистрировали в России в августе 2020 года. Применение препарата одобрило более 50 стран. По данным разработчика, эффективность превышает 90%.

Подробнее о прививочной кампании в мире — в материале “Ъ” «Вокруг вакцин творятся антидела».