«Спутник V» в Евросоюзе одобрят не раньше мая

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) вряд ли одобрит российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» в апреле, однако это может произойти в мае, заявил глава департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери. По его словам, вакцина «Спутник V» «заслуживает всеобщего интереса».

«Мы рады сотрудничеству с компанией-производителем, посмотрим, сможем ли мы использовать препарат в Европе. Однако мы должны проверить стандарты производства,— заявил господин Кавалери в эфире итальянской радиостанции Radio24.— В ближайшие недели мы увидим, сможем ли утвердить вакцину. Но до конца апреля мы не будем готовы одобрить "Спутник V", скорее, в мае».

4 марта Российский фонд прямых инвестиций сообщил о начатой EMA последовательной экспертизе регистрационного досье «Спутника V». При этом два европейских государства, Венгрия и Словакия, одобрили применение «Спутника V» до общеевропейской регистрации препарата. Сегодня, 14 марта, агентство Reuters со ссылкой на представителя ЕС сообщило о планах Евросоюза начать переговоры по поводу закупки российской вакцины, чтобы реализовать программу вакцинации населения Европы. Ранее ЕС одобрил применение вакцин от компаний Moderna, AstraZeneca, Pfizer и BioNTech и Johnson & Johnson. На прошлой неделе ряд стран приостановил использование вакцины AstraZeneca из-за зафиксированных летальных случаев образования тромбов после вакцинации этим препаратом.

О прививочной кампании в мире — в материале “Ъ” «Вокруг вакцин творятся антидела».