ТАСС: Навального доставили в колонию во Владимирской области

Оппозиционера Алексея Навального перевели из СИЗО в ИК-2 в Покрове (Владимирская область), сообщил ТАСС со ссылкой на источник. Его соратники сообщили, что руководство колонии не подтвердило прибытие политика.

«Навального перевели из СИЗО "Кольчугино", где он находился на карантине, в ИК-2 в Покрове, где он будет отбывать наказание»,— сказал собеседник агентства.

По словам господина Жданова, адвокаты Алексея Навального уже съездили в эту колонию. «Там им сказали, что никакой информации о доставлении Навального нет и вообще у учреждения "короткий день". Было 15:30. Где Алексей, по-прежнему неизвестно, и ФСИН явно собирается скрывать это как можно дольше»,— говорится в сообщении аккаунта Алексея Навального в Twitter.

О том, что оппозиционера увезли из СИЗО, стало известно несколько часов назад. Руководство СИЗО отказалось уточнить адвокатам, куда именно его увезли.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на 2 года 8 месяцев колонии. На время суда он был в СИЗО «Матросская Тишина». Из московского СИЗО он был переведен в СИЗО Владимирской области 26 февраля. Где именно будет отбывать наказание политик, ФСИН не сообщала.

Об этапировании политика — в материале “Ъ FM” «Алексея Навального отправили по этапу».