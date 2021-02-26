Алексея Навального отправили по этапу

Алексея Навального этапировали из СИЗО «Матросская тишина». Но куда именно — неизвестно. О том, что политика вывезли из изолятора, 25 февраля сообщил его адвокат Вадим Кобзев. Вечером он приехал в СИЗО, чтобы встретиться с Навальным, и только там узнал, что политика этапировали. Никаких подробностей ни защитникам, ни семье оппозиционера не сообщили. По закону осужденные должны отбывать наказание в исправительном учреждении по месту проживания, но в Москве колоний общего режима нет. Куда могут везти Навального и как будет проходить его заключение? Об этом — Алла Пугачева.

В середине февраля в личном деле Алексея Навального появилась пометка «склонен к побегу». Поэтому до колонии оппозиционер должен добираться закованный в наручники в сопровождении двух собак и нескольких охранников.

По приезде Навального коротко постригут и выдадут ему черную робу с нашивкой, где будет фотография политика, его фамилия, имя и отчество, а также номер отряда. В каждом отряде, как правило, больше сотни человек, все они живут в одном помещении, заставленном сдвоенными двухъярусными кроватями, из расчета 2 кв. м на человека.

Дела Алексея Навального Читать далее

С появлением Навального жизнь этих людей станет еще менее комфортной, чем прежде, говорит руководитель правозащитной организации «Гулагу.нет» Владимир Осечкин. В начале 2010-х он сам отбывал наказание по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

«Практически сразу все они окажутся под колпаком центральных аппаратов ФСБ и ФСИН.

В этом отряде уже не будет никаких запрещенных предметов, мобильных телефонов с интернетом, возможно, будут установлены скрытые камеры наблюдения и микрофоны», — считает Владимир Осечкин.

Осложнять пребывание Алексея Навального в колонии будет и его бэкграунд. Из-за того, что политик возглавлял несогласованные протестные акции, в его личном деле помимо «склонности к побегу» может появиться строка «склонен к дезорганизации», и будни оппозиционера будут состоять во многом из проверок со стороны сотрудников исправительного учреждения, продолжает правозащитник Владимир Осечкин: «Как правило, человека вынуждают каждые два-три часа ходить в дежурную часть на вахту отмечаться. Бывает и такое, что сотрудники колонии могут приходить два или три раза ночью, светить фактически в лицо фонариком, чтобы убедиться, Навальный перед ними или какой-то другой заключенный».

Кроме того, Алексей Навальный может повторить судьбу своего брата Олега. Последний провел в колонии три с половиной года, из них большую часть — в штрафном изоляторе и одиночной камере. Причина — нарушение внутренних правил, причем самых незначительных, например, не застегнутая верхняя пуговица на робе. В случае с Алексеем руководство также может особенно тщательно следить за соблюдением законодательства, и за то, что другим сходит с рук, Навального будут наказывать, говорит предприниматель Алексей Козлов. Он провел четыре года в тюрьме по статье мошенничество.

«Вам медицинская часть не может выдать таблетки на руки, вы даже с температурой 40 градусов должны идти в медицинскую часть колонии и получать их ежедневно три раза в день. То есть с него просто потребуют жесткого соблюдения законодательства, которое крайне некомфортно, потому что оно пришло из 50 – 60 годов, оно не реформировалось очень многие годы», — отметил предприниматель.

Сами сотрудники колонии, вероятнее всего, не будут создавать для Навального более жесткие условия, чем прописано в законе, чтобы не навлечь на себя проверки со стороны ОНК, считает полковник ФСИН в отставке Василий Макиенко: «Качество пищи может не устроить, организация работы, а учитывая, что Алексей — человек активный, он наверняка эти вопросы поднимать будет. Приезжает какая-то комиссия, значит, надо выделять людей, которые будут ходить вместе с ними, не рядового какого-то офицера ставить, а сам начальник или замы».

Отдельный вопрос, как сокамерники Навального относятся к текущим взглядам и высказываниям оппозиционера.

Одно ясно: на теплый прием политик может не рассчитывать.

А договариваться о смягчении условий содержания оппозиционер вряд ли будет, как минимум потому, что сам основал Фонд борьбы с коррупцией, внесенный Минюстом в список иноагентов.

Лилия Галявиева, Елена Иванова