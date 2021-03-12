Навального увезли из СИЗО во Владимирской области

Адвокаты оппозиционера Алексея Навального сообщили, что его увезли из следственного изолятора №3 «Кольчугино» во Владимирской области. По их словам, руководство СИЗО отказалось уточнить, куда увезли политика. Ранее СМИ со ссылкой на источники писали, что Алексей Навальный будет отбывать наказание по делу «Ив Роше» в ИК-2 Владимирской области.

Руководство СИЗО во Владимирской области, по словам адвокатов Алексея Навального, с начала рабочего дня не допускали к нему защитников. «Под разными предлогами их не допускали к Алексею (то праздник придумали, то кому-то плохо стало, видимо, после празднования). Только в 14:00 им сообщили, что Алексей убыл. Куда — отвечать отказались»,— указано в Twitter господина Навального.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Оппозиционер проведет в колонии 2 года 8 месяцев. Суд постановил, что Алексей Навальный нарушил условия испытательного срока, не отмечаясь в инспекции ведомства в 2020 году, в том числе во время реабилитации в Германии. В тот же день суд оштрафовал его на 850 тыс. руб. по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны.

Подробнее о решениях суда — в материале “Ъ” «2,5 года и 850 тысяч рублей».