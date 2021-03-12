Болгария остановила вакцинацию препаратом AstraZeneca

Вакцинация от коронавируса препаратом AstraZeneca в Болгарии приостановлена до тех пор, пока Европейское агентство лекарственных средств (EMA) письменно не предоставит сведения о его безопасности, объявил премьер-министр страны Бойко Борисов. Ранее несколько стран ЕС временно остановили или сократили прививочные кампании с применением вакцины из-за нескольких случаев возникновения тромбоэмболии у привитых.

«Пока не придет письменно от Европейского агентства лекарственных средств точный и ясно подтвержденный диагноз, можно или нельзя использовать вакцину AstraZeneca, требую использование этой вакцины прекратить»,— цитирует господина Борисова сайт правительства Болгарии (перевод ТАСС). Отметим, что накануне EMA сообщило, что считает преимущества от использования вакцины AstraZeneca перевешивающими риски.

Болгария стала седьмой страной, ограничившей использование вакцины AstraZeneca после сообщений об образовании тромбов у сделавших прививку, наряду с Данией, Норвегией, Исландией, Италией, Румынией и Таиландом. Ранее от использования вакцины отказалась ЮАР: в ее случае поводом стали сообщения о пониженной эффективности против местного штамма коронавируса.

Коронавирус в Болгарии обнаружен у 272 тыс. человек, 11 094 больных умерли, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. По меньшей мере один компонент вакцины от COVID-19 получили 270 тыс. жителей Болгарии, или 3,9% населения.

О ситуации с вакциной — в материале “Ъ FM” «AstraZeneca вызвала осложнения в Европе».