Регулятор ЕС рекомендовал продолжать вакцинацию препаратом AstraZeneca

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) считает, что использование вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca можно продолжать, несмотря на выявленные случаи образования тромбов у привившихся этим препаратом. Ранее по этой причине его использование приостановили в Дании, Норвегии, Италии и Исландии.

«Позиция EMA заключается в том, что преимущества вакцины по-прежнему перевешивают риски и что вакцинация может продолжаться, пока ведется расследование случаев тромбоэмболических осложнений»,— говорится на сайте регулятора. Эксперты EMA говорят, что число таких осложнений у вакцинированных людей не превышает их числа в общей популяции. «По состоянию на 10 марта 2021 года в Европейской экономической зоне было зарегистрировано 30 таких случаев на почти 5 млн человек, вакцинированных препаратом AstraZeneca»,— говорится в сообщении.

По сообщению Reuters, вакцинацию препаратом AstraZeneca приостановила и Австрия: там расследуется случай смерти пациента из-за нарушения свертываемости крови. Вакцина AstraZeneca занимает первое место по числу одобрений со стороны регуляторов, на втором месте — российская вакцина «Спутник V», которую одобрили уже 50 стран. Помимо AstraZeneca в ЕС одобрены вакцины от компаний Moderna, Johnson & Johnson, а также Pfizer и BioNTech. «Спутник V» в ЕС еще не одобрили.