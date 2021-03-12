AstraZeneca вызвала осложнения в Европе

Страны ЕС ставят на паузу вакцинацию препаратом компании AstraZeneca. Все из-за нескольких случаев возникновения тромбоэмболии у привитых людей. Их зафиксировали в Австрии и Нидерландах. В итоге Дания на две недели приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca. За ней последовали Норвегия, Италия и Исландия. Все это происходит на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в Европе, а также срывом поставок вакцин. Подробности — у Владислава Викторова.

Несколько недель назад 49-летняя медсестра из Австрии получила первую дозу вакцины AstraZeneca. Через десять дней женщину доставили в больницу, где она скончалась из-за тяжелых нарушений свертываемости крови. У ее 35-летней коллеги, которая также получила первую дозу из этой партии, развилась тромбоэмболия легочной артерии, но она пошла на поправку. Это сильно напугало европейских специалистов, и в качестве перестраховки страны приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca, пока идет разбирательство.

Однако связать прививку с тромбозом довольно сложно, отмечает врач-терапевт, научный журналист Алексей Водовозов: «Чисто теоретически, конечно, можно себе представить тромбозы на фоне любой вакцины, просто потому, что это парентеральное вмешательство. С другой стороны, это не внутривенное введение, мы вводим внутримышечно.

Никаких специализированных веществ, которые могли бы спровоцировать тромбоз, в этих вакцинах нет, ни в одной из них.





Такие случаи все-таки нужно, действительно, доказывать. И вот у меня складывается ощущение, что AstraZeneca топят».

За последнее время AstraZeneca неоднократно оказывалась в центре внимания из-за вероятных побочных эффектов от вакцины. Несколько летальных случаев было зафиксировано в Италии и Эстонии. В январе австралийские иммунологи потребовали от правительства приостановить внедрение препарата в массовый оборот из-за низкой эффективности в 62%. Власти ЕС критиковали руководство компании из-за срыва поставок. Кажется, все идет к тому, что вскоре страны могут полностью отказаться от этой вакцины.

Но в нынешних условиях это невозможно, говорит директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов: «Проблемы возникают не только по отношению вакцины AstraZeneca. Но, к сожалению, альтернатив вакцинации сейчас нет. О конкуренции говорить не приходится. Во-первых, в Европе действуют очень серьезные ограничительные протекционистские меры, так они защищают свой рынок от проникновений на него поставщиков, скажем, из России, из Китая. С другой стороны, тех объемов, которые сейчас они производят, объективно не хватает. Поэтому, конечно, отказаться от одного из продуктов просто немыслимо».

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На этом фоне Reuters сообщает, что американская Pfizer намерена увеличить производство своей вакцины почти до 2,5 млрд доз в этом году. При этом пока в Европе вакцин не хватает. Во многом из-за политики ЕС, при которой они распределяются между странами непосредственно через Брюссель.

Причем проблемы возникают даже у крупнейших членов союза, говорит собственный корреспондент “Ъ FM” в Париже Дарья Злотникова:

«Правительство во главе с премьер-министром считает, что нынешние темпы вакцинации позволят выйти из карантина примерно к середине апреля.

Насколько это удастся — непонятно, поскольку с препаратами вопрос пока что до конца не решен. Не хватает, конечно, вакцины Pfizer. Вакцина AstraZeneca не пользуется большой популярностью, некоторые даже отказываются ей прививаться, поскольку есть много сомнений в ее безопасности и эффективности».

В самой AstraZeneca заявляют о безопасности своей вакцины, что доказано клиническими испытаниями. Даже Европейское агентство по лекарственным средствам, несмотря на то, что продолжает проверку, не рекомендует отказываться от препарата. Хотя сообщения о любых негативных последствиях от вакцинации снижают доверие людей к прививкам, что может поставить под угрозу всю кампанию, отмечает председатель российской ассоциации фармацевтического маркетинга Герман Иноземцев: «Когда речь идет о миллионах привитых, всегда в каком-то проценте случаев будут состояния организма, которые могут быть связаны, а могут быть не связаны с вакцинацией. Но, судя по всему, уровень скептицизма по отношению к вакцинации в Европе гораздо ниже, чем в регионах России. Пока что процент провакцинированных крайне низок, и он ограничен доступностью вакцины хоть европейской, хоть американской, хоть российской».

Впрочем накануне ЕС зарегистрировала четвертую вакцину, но это не «Спутник V», а американская Johnson & Johnson. Российский препарат все еще изучает Европейское агентство по лекарственным средствам. Впрочем, это не мешает некоторым членам ЕС закупать «Спутник» и без одобрения регулятора. И, как говорят эксперты, на фоне всех трудностей, в ближайшее время интерес к российской вакцине может только вырасти.