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Фото: Luis Echeverria / Reuters

AstraZeneca вызвала осложнения в Европе

Почему вакцинация в странах ЕС оказалась на грани срыва

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Страны ЕС ставят на паузу вакцинацию препаратом компании AstraZeneca. Все из-за нескольких случаев возникновения тромбоэмболии у привитых людей. Их зафиксировали в Австрии и Нидерландах. В итоге Дания на две недели приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca. За ней последовали Норвегия, Италия и Исландия. Все это происходит на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в Европе, а также срывом поставок вакцин. Подробности — у Владислава Викторова.


Несколько недель назад 49-летняя медсестра из Австрии получила первую дозу вакцины AstraZeneca. Через десять дней женщину доставили в больницу, где она скончалась из-за тяжелых нарушений свертываемости крови. У ее 35-летней коллеги, которая также получила первую дозу из этой партии, развилась тромбоэмболия легочной артерии, но она пошла на поправку. Это сильно напугало европейских специалистов, и в качестве перестраховки страны приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca, пока идет разбирательство.

Однако связать прививку с тромбозом довольно сложно, отмечает врач-терапевт, научный журналист Алексей Водовозов: «Чисто теоретически, конечно, можно себе представить тромбозы на фоне любой вакцины, просто потому, что это парентеральное вмешательство. С другой стороны, это не внутривенное введение, мы вводим внутримышечно.

Никаких специализированных веществ, которые могли бы спровоцировать тромбоз, в этих вакцинах нет, ни в одной из них.

Такие случаи все-таки нужно, действительно, доказывать. И вот у меня складывается ощущение, что AstraZeneca топят».

За последнее время AstraZeneca неоднократно оказывалась в центре внимания из-за вероятных побочных эффектов от вакцины. Несколько летальных случаев было зафиксировано в Италии и Эстонии. В январе австралийские иммунологи потребовали от правительства приостановить внедрение препарата в массовый оборот из-за низкой эффективности в 62%. Власти ЕС критиковали руководство компании из-за срыва поставок. Кажется, все идет к тому, что вскоре страны могут полностью отказаться от этой вакцины.

Но в нынешних условиях это невозможно, говорит директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов: «Проблемы возникают не только по отношению вакцины AstraZeneca. Но, к сожалению, альтернатив вакцинации сейчас нет. О конкуренции говорить не приходится. Во-первых, в Европе действуют очень серьезные ограничительные протекционистские меры, так они защищают свой рынок от проникновений на него поставщиков, скажем, из России, из Китая. С другой стороны, тех объемов, которые сейчас они производят, объективно не хватает. Поэтому, конечно, отказаться от одного из продуктов просто немыслимо».

На этом фоне Reuters сообщает, что американская Pfizer намерена увеличить производство своей вакцины почти до 2,5 млрд доз в этом году. При этом пока в Европе вакцин не хватает. Во многом из-за политики ЕС, при которой они распределяются между странами непосредственно через Брюссель.

Причем проблемы возникают даже у крупнейших членов союза, говорит собственный корреспондент “Ъ FM” в Париже Дарья Злотникова:

«Правительство во главе с премьер-министром считает, что нынешние темпы вакцинации позволят выйти из карантина примерно к середине апреля.



Насколько это удастся — непонятно, поскольку с препаратами вопрос пока что до конца не решен. Не хватает, конечно, вакцины Pfizer. Вакцина AstraZeneca не пользуется большой популярностью, некоторые даже отказываются ей прививаться, поскольку есть много сомнений в ее безопасности и эффективности».

В самой AstraZeneca заявляют о безопасности своей вакцины, что доказано клиническими испытаниями. Даже Европейское агентство по лекарственным средствам, несмотря на то, что продолжает проверку, не рекомендует отказываться от препарата. Хотя сообщения о любых негативных последствиях от вакцинации снижают доверие людей к прививкам, что может поставить под угрозу всю кампанию, отмечает председатель российской ассоциации фармацевтического маркетинга Герман Иноземцев: «Когда речь идет о миллионах привитых, всегда в каком-то проценте случаев будут состояния организма, которые могут быть связаны, а могут быть не связаны с вакцинацией. Но, судя по всему, уровень скептицизма по отношению к вакцинации в Европе гораздо ниже, чем в регионах России. Пока что процент провакцинированных крайне низок, и он ограничен доступностью вакцины хоть европейской, хоть американской, хоть российской».

Впрочем накануне ЕС зарегистрировала четвертую вакцину, но это не «Спутник V», а американская Johnson & Johnson. Российский препарат все еще изучает Европейское агентство по лекарственным средствам. Впрочем, это не мешает некоторым членам ЕС закупать «Спутник» и без одобрения регулятора. И, как говорят эксперты, на фоне всех трудностей, в ближайшее время интерес к российской вакцине может только вырасти.

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