Румыния приостановила использование одной из партий вакцины AstraZeneca

Румыния временно изымает одну из партий англо-шведской вакцины от коронавируса AstraZeneca, однако в целом продолжит использование препарата. Ранее несколько стран ЕС поставили на паузу вакцинацию этим препаратом из-за нескольких случаев возникновения тромбоэмболии у привитых.

«В качестве меры предосторожности было решено временно изъять оставшиеся дозы до завершения оценки Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA.— “Ъ”). Вакцинация продолжается всеми другими вакцинами фармацевтической компании AstraZeneca из других существующих партий, которые в настоящее время находятся в Румынии»,— говорится в заявлении румынского Национального комитета по координации мер по вакцинации против коронавирусной инфекции (цитата по «РИА Новости»).

Речь идет о 4257 дозах вакцины из партии ABV 2856. Проблемы с этой партией возникли в Италии. Вторая крупная партия, поступившая в европейские страны,— ABV 5300. Ее отправили в 17 стран, среди которых не было Румынии.

Накануне власти Дании на две недели приостановили вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca, причиной стало образование тромбов у сделавших прививку. Также вакцинацию препаратом AstraZeneca приостановила Австрия: там расследуется случай смерти пациента из-за нарушения свертываемости крови. В целях безопасности прекратили использовать препарат Норвегия, Италия и Исландия. EMA считает, что использование вакцины можно продолжать.

Вакцина AstraZeneca занимает первое место по числу одобрений со стороны регуляторов, на втором месте — российская вакцина «Спутник V», которую одобрили уже 50 стран. Помимо AstraZeneca в ЕС одобрены вакцины от компаний Moderna, Johnson & Johnson, а также Pfizer и BioNTech. «Спутник V» в ЕС еще не одобрили. EMA сообщило о начале экспертизы российского препарата 4 марта.

Подробности — в материале “Ъ FM” «AstraZeneca вызвала осложнения в Европе».