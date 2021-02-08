ЮАР отложила вакцинацию препаратом AstraZeneca после данных о низкой эффективности

ЮАР приостановила планы начать вакцинацию от коронавируса вакциной производства компании AstraZeneca и Оксфордского университета, сообщил глава Минздрава станы Звели Мкхизе. Решение было принято после того, как ученые Витватерсрандского университета в Йоханнесбурге сообщили о низкой эффективности препарата в предотвращении COVID-19 средней тяжести в случае заражения южноафриканским вариантом вируса.

«Вакцина AstraZeneca показывала эффективность против изначального штамма, но не против варианта (обнаруженного в ЮАР. — “Ъ”). Мы решили временно остановить распространение вакцины… еще предстоит много работы»,— сказал господин Мкхизе во время пресс-конференции (цитата по Associated Press).

ЮАР уже получила от AstraZeneca партию в 1 млн доз вакцин. Господин Мкхизе сказал, что планы начать вакцинацию в ЮАР в середине февраля останутся в силе, но без вакцин от AstraZeneca. «Со следующей недели и на протяжении последующих четырех недель мы ожидаем вакцины от Johnson & Johnson, вакцины от Pfizer. Работникам здравоохранения будут доступны эти вакцины»,— передает Reuters слова господина Мкхизе. Он добавил, что Минздрав придержит вакцины AstraZeneca до разъяснения со стороны ученых.

Выводы из нерецензированного исследования были опубликованы в газете Financial Times накануне. Ожидается, что полный текст исследования будет опубликован в понедельник. AstraZeneca подтвердила выводы ученых, но заявила, что уверена в эффективности своей разработки в предотвращении тяжелых случаев COVID-19.