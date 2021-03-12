Попова допустила передачу нового птичьего гриппа от человека к человеку

Вероятность передачи птичьего гриппа A(H5N8) от человека к человеку оценивается как высокая, так как вирус продолжает мутировать, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, пока что есть достаточно времени, чтобы сделать тест-систему и разработать вакцину на случай подобной передачи.

«Прогноз о том, что это (передача вируса между людьми.— “Ъ”) случится, имеет достаточно высокую степень вероятности. Это, скорее всего, случится. Коллеги говорят, что здесь вот та зона, где эта мутация происходит, очень подвижная, и мутация там продолжается»,— сказала госпожа Попова в интервью ТАСС. По ее словам, у ведомства есть время «сделать тест-систему, сделать вакцину и наблюдать за ситуацией».

Ситуация с передачей A(H5N8) от птиц к человеку, по словам госпожи Поповой, отличается от случаев распространения других высокопатогенных инфекций, в том числе от распространения свиного гриппа в 2009 году. Она отметила, что в тех случаях меры были приняты уже тогда, когда люди начали тяжело болеть. «В этом случае все совсем по-другому: мы увидели, что может измениться, причем с крайне тяжелыми последствиями для человечества, и об этом предупредили вовремя»,— сказала она.

20 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что получила от России уведомление о первом в мире случае заражения людей птичьим гриппом А(H5N8). По словам госпожи Поповой, инфекцию выявили у нескольких сотрудников птицефабрики. В феврале ВОЗ отмечала, что риск передачи вируса между людьми остается низким.

О влиянии инфекции на рынок мяса птицы — в материале “Ъ” «Не тушкой, так бройлером».