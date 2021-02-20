ВОЗ получила данные о заражении людей новым видом птичьего гриппа в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила уведомление России о заражении людей новой разновидностью птичьего гриппа. Сейчас организация обсуждает случившееся с национальными властями, сообщил ТАСС официальный представитель ВОЗ Тарик Яшаревич.

«ВОЗ была уведомлена Российской Федерацией через механизм Международных медико-санитарных правил о заражении людей птичьим гриппом H5N8»,— сказал он. «Это будет первый случай инфицирования людей H5N8, если он получит подтверждение»,— добавил господин Яшаревич. По его словам, у заразившихся не было симптомов, и отсутствуют сообщения о дальнейшей передаче вируса от человека человеку.

«Мы ведем обсуждение с национальными властями, чтобы собрать больше информации и оценить воздействие этого события на общественное здравоохранение»,— отметил представитель ВОЗ.

Новую разновидность птичьего гриппа выявили у семи сотрудников птицефабрики на юге России, сообщила ранее на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова. Это первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа A(H5N8). Она не уточнила, о каком регионе идет речь. Госпожа Попова отметила, что случаи передачи нового штамма птичьего гриппа от человека к человеку пока не зафиксированы.