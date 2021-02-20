Птичий грипп выявлен у семи сотрудников птицефабрики на юге России

Россия направила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) информацию о первом в мире случае заражения людей новой разновидностью птичьего гриппа. Его выявили у семи сотрудников птицефабрики на юге России, сообщила на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она добавила, что случаи передачи нового штамма птичьего гриппа от человека к человеку пока не зафиксированы.

«Учеными центра "Вектор" выделен генетический материал данного вида гриппа птиц у семерых сотрудников птицефабрики на юге Российской Федерации, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц была зарегистрирована вспышка»,— сказала она (цитата по ТАСС).

«Пока мы видим, что новый возбудитель гриппа птиц A(H5N8) способен передаваться от птиц к человеку — он преодолел межвидовой барьер. Но от человека к человеку на сегодняшний день этот вариант вируса гриппа не передается»,— добавила госпожа Попова.

Сейчас эксперты ВОЗ изучают причины возникновения пандемии коронавируса, начавшейся в декабре 2019 года. Для этого они несколько недель находились в китайском Ухане. Специалисты не нашли подтверждения популярной версии, что коронавирус мог стать тайным биологическим оружием Китая. При этом эксперты пришли к выводу, что вирус начал распространяться раньше, чем об этом сообщили китайские власти. У коронавируса при этом могло не быть единого источника.

Подробности — в материале “Ъ” «Держи Ухань востро».