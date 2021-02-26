ВОЗ считает низким риск передачи нового птичьего гриппа от человека к человеку

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценивает низким риск передачи от человека к человеку новой разновидности птичьего гриппа А(H5N8), обнаруженной в России. При этом организация выступила против дополнительных ограничений на путешествия в страну.

«На основе имеющейся на настоящий момент информации (можно сделать вывод о том.—“Ъ”), что риск передачи от человека к человеку остается низким»,— сообщила ВОЗ в информационном бюллетене (цитата по ТАСС).

«ВОЗ высказывается против проведения какого-либо специального скрининга путешественников в пунктах въезда, а также против ограничений на путешествия и торговлю с Российской Федерацией»,— отметили в организации.

Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове заявила на брифинге, что организация отслеживает ситуацию с птичьим гриппом. «Мы получили сообщения из России о заражении людей новой разновидностью птичьего гриппа. Мы отслеживаем ситуацию и готовы к принятию мер в случае необходимости»,— сказала она.

20 февраля ВОЗ сообщила об уведомлении из России о заражении людей новой разновидностью птичьего гриппа А(H5N8). Его выявили у нескольких сотрудников птицефабрики, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она добавила, что случаи передачи нового штамма птичьего гриппа от человека к человеку пока не зафиксированы.

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