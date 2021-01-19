«Фьюжен» задерживается в столовых

Как стало известно “Ъ-Черноземье”, начавшийся в конце 2020 года процесс смены операторов питания в школах Липецка затягивается. Вместо обслуживавшей в течение пяти лет большинство учреждений федеральной группы «Фьюжен» на рынок вышли сразу несколько компаний. Однако контракт на обслуживание большей части школ получило недавно зарегистрированное столичное ООО «Форсаж хоспиталити групп», которое может быть близко «Фьюжену». Почти все контракты заключены до конца февраля или марта с единственным поставщиком. Мэрия готовит новую крупную закупку для организации питания в школах, чтобы избежать монополии на рынке.

Об изменении на рынке школьного питания Липецка “Ъ-Черноземье” рассказали в мэрии. Из 64 местных школ восемь учреждений занимаются организацией питания самостоятельно: «Имея в штате поваров, закупают продукты питания, осуществляют приготовление пищи и ее выдачу». Еще в 55 школах с 2015 года работала группа «Фьюжен», а одно учреждение было открыто только в сентябре 2020-го. «Немалое количество нареканий со стороны родителей, а также контролирующих органов на качество оказываемой услуги привело к решению о расширении круга операторов школьного питания, в том числе увеличении количества лотов. Это в свою очередь должно привести к здоровой конкуренции операторов, а также к улучшению качества оказываемой услуги», — объяснили в мэрии. При этом новые условия определения исполнителей услуги питания «не лишают» «Фьюжен» права участия в торгах.

О смене поставщика ООО «ГК Фьюжен менеджмент» (одно из основных юрлиц федеральной группы «Фьюжен», работает также в 34 школах соседнего Воронежа) администрация Липецка сообщила осенью 2020 года. После проверки школ депутатами горсовета в ноябре было объявлено о планах дальше работать с «тремя-четырьмя» операторами питания. В конце года председатель городского департамента образования Светлана Бедрова отмечала, что «долгое время эта сфера в Липецке была монополизирована», поэтому власти решили «пересмотреть вопрос».

К концу прошлого года поставщиками питания в местные школы действительно стали четыре компании. Право на обслуживание 47 школ получило ООО «Смоленская кулинарная компания» Эниси Сафиулиной. Как следует из аукционной документации, это юрлицо стало единственным участником торгов на организацию питания за 52,1 млн руб. Контракт с департаментом образования действовал в ноябре-декабре. Еще две школы вновь достались «Фьюжену». Как следует из данных «СПАРК-Интерфакс», Энися Сафиулина была руководителем и ликвидатором нескольких ООО со словосочетанием «кулинарная компания» в названии, владельцами которых выступали топ-менеджеры и учредители «Фьюжена». ООО «Липецкая оптовая база» стало обслуживать шесть школ, другое местное ООО «Топаз» — одну.

В начале 2021-го список операторов снова изменился. Как рассказали “Ъ-Черноземье” в мэрии, Липецкая оптовая база и «Топаз» увеличили число обслуживаемых учреждений до 16 и пяти соответственно. Еще одна школа досталась местному ООО «Ника-плюс». Оператором в одном учреждении осталось ООО «ГК Фьюжен менеджмент». А 33 школы стало обслуживать московское ООО «Форсаж хоспиталити групп». Эта компания, по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрирована в Москве в ноябре 2020 года для деятельности предприятий общественного питания «по прочим видам организации питания». Уставный капитал — 500 тыс. руб. Гендиректором является Евгений Сергунчик. Единственный владелец — Александр Слепнев, который также является гендиректором и владельцем 25% столичного разработчика программного обеспечения ООО «ИБ реформ».

При этом в мэрии отметили, что на 52 школы прошла закупка у единственного поставщика. Обслуживание этих учреждений продлится только в январе-феврале. Сумму контрактов и причины проведения именно такой закупки в администрации оперативно пояснить не смогли. Восемь учреждений «осуществили закупки продуктов питания как конкурентными, так и неконкурентными способами на период от квартала до года (в зависимости от наименований групп товаров)». Победителей конкурсов в мэрии не назвали.

Еще в четырех школах прошли «конкурентные торги». Их организаторами стали сами учреждения. Как следует из аукционной документации, ГК «Фьюжен менеджмент» на безальтернативной основе будет обслуживать школу №15 до 28 мая за 691,5 тыс. руб. Компания также претендовала на организацию питания в гимназии №69 имени Есенина до 31 марта, однако контракт с начальной ценой в 2,1 млн руб. получила «Ника-плюс». Также до 31 марта школы №17 и 48 будет обслуживать Липецкая оптовая база при стоимости контрактов 2,6 млн и 1,5 млн руб. (конкурентам компании не удалось подать на эти конкурсы соответствующие закону заявки).

Пресс-служба группы «Фьюжен» не отвечает на запросы “Ъ-Черноземье” с осени прошлого года. Телефоны и адреса электронной почты ООО «Форсаж хоспиталити групп» и ООО «ИБ реформ» не указаны. При этом в Kartoteka.ru в поиске и по ИНН «Форсаж хоспиталити групп» указывается название компании «Фьюжен хоспиталити групп». Связаться с остальными операторами школьного питания “Ъ-Черноземье” не удалось.

В мэрии уточнили, что сейчас готовится новая крупная закупка на организацию питания, «в том числе проводятся мероприятия по определению количества лотов». «Первые итоги работы с операторами показывают, что есть некоторые проблемы, потому что им надо встроиться в детское питание. Но особенных нареканий ни у директоров, ни у родителей к процессу нет», — отмечала Светлана Бедрова в конце 2020 года.

Александр Прытков