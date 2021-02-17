Детские обеды получили «Карт-бланш»

По итогам торгов в 48 школах Липецка оператором питания стал местный предприниматель Васиф Мамедов и подконтрольное ему ООО «Карт-бланш», известное по скандалу с якобы поставленной в одну из больниц червивой рыбой. Бизнесмен снизил начальную цену в объединивших учебные учреждения семи лотах на 58,6 млн руб. — со 174,2 до 115,6 млн руб. Еще один контракт на поставку питания в школу получило московское ООО «НПК Спецпитание», связанное с федеральной группой «Фьюжен», пять лет занимавшей доминирующее положение на местном рынке. В мэрии пообещали «жесточайший контроль» нового поставщика.

Последние итоги крупных торгов на организацию питания в 48 школах Липецка городской департамент образования подвел 16 февраля. Еще идет конкурс на право кормить учеников школы №23, его планируется завершить 18 февраля. Однако на общий расклад его итоги почти не повлияют. Как следует из аукционной документации, до 31 декабря 2021 года оператором питания стал местный предприниматель Васиф Мамедов. В объединяющих 24 школы четырех лотах он победил самостоятельно, еще в трех лотах на 24 школы — контролируемое им ООО «Карт-бланш».

Всего было разыграно восемь лотов на 49 школ. Общая начальная максимальная цена контрактов составила 174,2 млн руб. По итогам торгов она снизилась на 58,6 млн руб. — до 115,6 млн руб. Васиф Мамедов и его компания участвовали в семи аукционах и везде победили. Общая цена контрактов составила 168,7 млн руб., господин Мамедов снизил цену до 111,1 млн руб., предложив на 57,6 млн руб. меньше. Причем сам бизнесмен участвовал в четырех лотах с общей ценой в 83,1 млн руб., оценив свои услуги в 55,9 млн руб. «Карт-бланш» заявился на три лота на 85,6 млн руб. и снизил цену до 55,1 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Карт-бланш» зарегистрировано в Липецкой области в апреле 2016 года для деятельности предприятий общественного питания. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам 2019 года выручка компании составила 102,4 млн руб., чистая прибыль — 13 млн руб. Гендиректором и владельцем 60% является Васиф Мамедов. Еще 40% — у Гюнель Мамедовой.

В 2020 году эта компания получила контракты на поставку питания на 45,4 млн руб. в областную психоневрологическую больницу и областной кожно-венерологический диспансер, в 2019-м (103,3 млн руб.) — больницы №6 и «Липецк-Мед», а также несколько техникумов. При этом в 2019-м ряд контрактов был прекращен по соглашению сторон. Васиф Мамедов в 2020 году организовывал питание на общую сумму 24,9 млн руб. в «Липецк-Меде», нескольких техникумах, центре временного содержания иностранных граждан и спецприемнике местного управления МВД. В 2019-м основным заказчиком господина Мамедова была полиция, сумма всех контрактов составила 67,4 млн руб. Кроме того, уже в этом году бизнесмен стал поставщиком питания в Грязинский технический колледж за 623,6 тыс. руб.

Известность Васиф Мамедов получил в апреле 2020 года, когда гостившая у родителей москвичка Фаина Трофимова после госпитализации с ребенком в детское инфекционное отделение больницы «Липецк-Мед» опубликовала в своем Instagram фотографию рыбы и предположила, что ужин подан с червями. Информацию быстро подхватили местные СМИ, а также региональный обком КПРФ, заявивший в своих соцсетях, что питание в больнице обеспечивал «Карт-бланш», тогда как поставщиком был сам Васиф Мамедов. Руководство больницы и господин Мамедов информацию о червивой рыбе опровергли. В мае мировой судья судебного участка №3 Октябрьского района оштрафовал Фаину Трофимову на 15 тыс. руб. за злоупотребление свободой массовой информации. В том же месяце бизнесмен и его компания подали иск к госпоже Трофимовой, отделению КПРФ и бывшему депутату горсовета от партии Николаю Быковских в арбитраж. Васиф Мамедов требовал признать информацию недействительной и порочащей деловую репутацию, взыскать в общей сложности 600 тыс. руб. компенсации за репутационный вред. Суд 15 февраля полностью отказал в иске.

Еще один лот на организацию питания в школе №51 достался столичному ООО «НПК Спецпитание». Компания снизила цену с начальных 5,6 млн руб. до 4,6 млн руб. Соперником на аукционе выступило местное ООО «Ника-плюс», предложившее 4,6 млн руб. «НПК Спецпитание» также было активным участником других торгов, оценив еще четыре лота в 79 млн руб. Наибольшую конкуренцию победителям пыталось составить московское ООО «Форсаж хоспиталити групп», которое с января до завершения торгов обслуживало 33 школы. Эта компания заявилась на семь аукционов, предложив 135,6 млн руб. «Форсаж хоспиталити групп» и «НПК Спецпитание» могут быть связаны с федеральной группой «Фьюжен», с 2015 до осени 2020 года через ООО «ГК Фьюжен менеджмент» бывшей монополистом на рынке липецкого школьного питания. Первая компания изначально в ноябре 2020 года была зарегистрирована как «Фьюжен хоспиталити групп», а руководителем «НПК Спецпитание» является директор тверского филиала «ГК Фьюжен менеджмент».

ООО «НПК Спецпитание» зарегистрировано в Москве в феврале 2018 года для деятельности предприятий общепита. Уставный капитал — 50 тыс. руб. По итогам 2019 года выручка компании составила 193,5 млн руб., чистая прибыль — 3,5 млн руб. Гендиректором с апреля 2020 года является Камиль Хамидулин. Единственный владелец с августа 2020-го — Данила Шадрин. Господин Хамидулин также указан управленцем тверского филиала «ГК Фьюжен менеджмент», а господин Шадрин является учредителем ООО «Столичная кулинарная компания», которое Федеральная антимонопольная служба подозревает в картельном сговоре с «Фьюжен» на нескольких торгах по школьному питанию.

Прошедшие торги вызвали ажиотаж и среди других участников рынка. Заявки на большинство аукционов подавали пять-шесть компаний. ООО «Липецкая оптовая база» заявилась на шесть торгов, оценив свои услуги в 108,3 млн руб. Также на шесть контрактов с предложением 121,2 млн руб. претендовало ООО «Альфа». ООО «Ника-плюс» подало пять заявок на 74,9 млн руб. Еще один лот хотело получить ООО «Топаз», предложившее 15,6 млн руб.

Мобильные телефоны Васифа Мамедова вчера были отключены. Однако ситуация с торгами обсуждалась 16 февраля на заседании постоянной комиссии горсовета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи. На вопросы депутатов о том, как при значительном падении цены и отсутствии у поставщика опыта работы со школами услуга будет качественно оказана, председатель департамента образования Светлана Бедрова ответила, что господин Мамедов уверил ее и мэра Евгению Уваркину в том, что «дети не станут питаться хуже, чем раньше». «Экономия на торгах составила от 18 до 30%. Такое падение цены вызывает очень большое опасение. Поэтому будет жесточайший контроль со стороны мэрии, школ и родителей. Если питание окажется некачественным, расторгнем контракты», — заявила госпожа Бедрова.

Депутат, директор лицея №3 Светлана Тюнина спрогнозировала, что виноватыми в некачественной услуге могут сделать школы: «Поставки предполагаются на несколько дней, но в школах нет оборудования для длительного хранения продуктов, так как раньше поставки были только на день». Светлана Бедрова заверила, что новый оператор знает об этом, поэтому проблем возникнуть не должно. Еще один депутат Евгений Павлов, в 2016–2020 годах курировавший образование на посту вице-мэра, назвал разрыв контракта в середине учебного года маленькой катастрофой: «Вся наша пятилетняя работа вылилась в замечательную формулу. У нас был "монополист", теперь у нас “монополист минус 35%”».

Александр Прытков