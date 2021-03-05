Липецкий предприниматель отказался от всех контрактов на поставку школьного питания

Предприниматель Васиф Мамедов и подконтрольное ему ООО «Карт-Бланш», выигравшие контракты на поставку питания в 48 школ Липецка снова не стали подписывать договоры. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Срок подписания контрактов на поставку питания в 19 школ истек 4 марта. Ранее Васиф Мамедов не подписал договоры на обслуживание еще 29 школ. В городском департаменте образования решили заключить контракты с поставщиками, которые обслуживали учебные учреждения ранее.

Васиф Мамедов выиграл конкурсы на поставку питания благодаря снижению начальной цены на 30% и более. Всего мэрия разыграла восемь лотов на 49 школ. Общая начальная максимальная цена контрактов составила 174,2 млн руб. Васиф Мамедов и «Карт-бланш» участвовали в семи аукционах с общей цена контрактов в 168,7 млн руб. Бизнесмен снизил цену до 111,1 млн руб., предложив на 57,6 млн руб. меньше.

Подробнее об этом читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Детские обеды получили "Карт-бланш"».

Александр Прытков