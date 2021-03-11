США купят еще 100 млн доз вакцины Johnson & Johnson

Президент США Джо Байден сообщил, что поручил министерству здравоохранения приобрести еще 100 млн доз вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson. Ранее выпускать эту вакцину также начал фармконцерн Merck & Co, так как самостоятельно Johnson & Johnson не успевает произвести необходимый объем.

«Сегодня я поручаю команде из министерства здравоохранения и социальных служб США произвести и приобрести еще 100 млн доз вакцины Johnson & Johnson»,— сказал господин Байден на встрече с главами компаний Johnson & Johnson и Merck.

По словам президента, США должны создать запас доз вакцины и быть готовыми к изменению ситуации с COVID-19. Джо Байден считает, что сейчас страна находится на пути к приобретению достаточного числа доз вакцин для каждого взрослого американца к концу мая этого года, то есть «раньше на несколько месяцев, чем кто-либо ожидал».

США остаются лидерами по числу заразившихся COVID-19 (29 млн) и по числу умерших (529 тыс.). Рост смертности в 2020 году в стране стал самым большим с 1918 года. Массовая вакцинация в США началась в конце декабря 2020 года, одобрены препараты Pfizer-BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson. Вакцина Johnson & Johnson вводится один раз. В марте США обвинили российские спецслужбы в информационной атаке на западные вакцины.

Подробнее об обвинениях — в материале “Ъ” «США вырабатывают иммунитет от Москвы».