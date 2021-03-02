Фармконцерн Merck & Co поможет Johnson & Johnson производить вакцину от коронавируса

По данным американского телеканала NBC, американский фармконцерн Merck & Co окажет помощь компании Johnson & Johnson в производстве ее вакцины от COVID-19. Об «историческом сотрудничестве» двух конкурентов в интересах национальной безопасности сегодня должен объявить президент США Джозеф Байден. Источники в президентской администрации сообщили телеканалу, что соглашение о партнерстве между фармкомпаниями было заключено при посредничестве Белого дома после того, как правительству стало ясно, что Johnson & Johnson не успевает самостоятельно произвести необходимое количество вакцин.

К вакцине от Johnson & Johnson в США проявляют особое внимание, поскольку в отличие от большинства других вакцин, которые требуют двух уколов, препарат от Johnson & Johnson вводится лишь один раз. Концерн Merck & Co в конце января вышел из активной борьбы за разработку вакцины от COVID-19. Причина в том, что созданная Merck & Co совместно с организацией International Aids Vaccine Initiative (IAVI) вакцина на ранней стадии тестирования не привела к формированию достаточного иммунного ответа у пациентов. Он оказался слабее, чем у людей, которым вакцина не вводилась, и они переболели коронавирусом.

По условиям соглашения, Merck выделит два своих американских предприятия для выпуска вакцины Johnson & Johnson — одно будет заниматься непосредственно производством препарата, а другое — расфасовкой и упаковкой препарата для отправки конечным потребителям. По данным источников NBC в президентской администрации, правительство США уже на этой неделе намерено отгрузить в лечебные учреждения страны весь имеющийся у Johnson & Johnson запас вакцины — 3,9 млн доз. Еще 16 млн доз должно быть произведено до конца этого месяца.

Евгений Хвостик