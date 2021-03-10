Попова: необходимости в массовой вакцинации детей нет

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России нет необходимости в массовой иммунизации детей. Она отметила, что дети легко переносят коронавирус и иммунитет у них вырабатывается быстро даже при отсутствии симптомов.

«Детей мы пока не прививаем, нужды для массовой иммунизации детей нет»,— сказала госпожа Попова членам думского комитета по охране здоровья (цитата по «Интерфаксу»). При этом, по ее словам, несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом, «сегодня нет оснований для того, чтобы расслабляться». «Требования остаются, масочный режим остается, безусловно»,— подчеркнула она.

В России сегодня, 10 марта, второй день подряд выявили менее 10 тыс. заразившихся коронавирусом. Это на 3,88% меньше, чем было накануне (9445 человек). Ситуация с COVID-19 в стране за последний месяц заметно улучшилась, российские власти связывают это с массовой вакцинацией. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ждет завершения основного объема массовой вакцинации от COVID-19 до осени. Вице-премьер России Татьяна Голикова вчера сказала, что прививки от коронавируса «с высокой долей вероятности» станут регулярными.

Власти неоднократно подчеркивали, что вакцинация является добровольной. Однако люди некоторых профессий, например учителя, сообщают о принуждении к вакцинации. В Роспотребнадзоре заявили “Ъ”, что пока юридических оснований для отстранения от работы из-за отказа вакцинироваться нет.

Подробности — в материале “Ъ” «Презумпция непривитости».