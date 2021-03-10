Голикова: с высокой долей вероятности мы будем прививаться от коронавируса регулярно

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что прививки от коронавируса «с высокой долей вероятности» станут регулярными. Она отметила, что в мире пока не накоплено достаточного опыта по тому, сколько держится иммунная защита.

«То, когда мы снимем маски, связано и с 60% провакцинированного населения, и с соблюдением нашими гражданами в этот период ограничительных мер, и тем, что коронавирус превращается в сезонный вирус, а это значит, с высокой долей вероятности, что мы будем прививаться регулярно»,— сказала госпожа Голикова ТАСС.

Вице-премьер считает, что ситуация с коронавирусом сейчас лучше, однако нужно беречь себя и близких. «Конечно, сейчас все "подрасслаблены" и считают, что ковид уходит, ситуация сейчас лучше, но пока вирус еще никуда не уходит»,— добавила она.

В России с января идет массовая вакцинация против коронавируса. Премьер-министр Михаил Мишустин ожидает завершения основного объема массовой вакцинации от COVID-19 до осени. По последним данным в России привито 4,2 млн человек — это 2,9% населения. Для сравнения: В США привито 16%, в Великобритании — 31%, в ОАЭ и Израиле — больше 50%.

О вакцинации в России — в материале “Ъ FM” «Вакцинации определили сроки».