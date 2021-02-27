Презумпция непривитости

Роспотребнадзор заявил, что вакцинация против коронавирусной инфекции в РФ «в настоящее время является добровольной для всех категорий граждан, в том числе работников образовательных организаций». Разъяснение последовало после обращения Минпросвещения и Общероссийского профсоюза образования в Минтруд с просьбой уточнить, может ли повлечь отказ учителей от прививки отстранение от работы. «Поскольку вакцинация проводится во многих субъектах РФ при отсутствии необходимых правовых разъяснений и медицинских консультаций, в педагогических коллективах нарастает социальная напряженность»,— поясняют инициаторы обращения. Педагоги, а также врачи, соцработники, пенсионеры и люди, проживающие в городах-миллионниках, отнесены правительством к «приоритету первого уровня» при вакцинировании от COVID-19. В Роспотребнадзоре заверили, что прививка может стать для них обязательной только после соответствующих постановлений главных санитарных врачей субъектов России.

Министерство просвещения России и Общероссийский профсоюз образования в четверг обратились в Минтруд с просьбой дать «дополнительные разъяснения» по вопросам обязательности вакцинации учителей от коронавируса. Авторы запроса, замминистра просвещения Виктор Басюк и председатель профсоюза Галина Меркулова, просили Минтруд пояснить, могут ли учителя отказаться от процедуры, если нет соответствующего решения об обязательной вакцинации главного санитарного врача России или его коллег в регионах. «Поскольку вакцинация проводится во многих субъектах РФ при отсутствии необходимых правовых разъяснений и медицинских консультаций, в педагогических коллективах нарастает социальная напряженность»,— говорится в письме. В нем указывается, что законодательно не установлено, в каких случаях отказ от прививки может повлечь такие санкции, как отстранение от работы или перевод на дистанционный режим.

“Ъ” предполагал, что для значительной части россиян вакцинация фактически может стать обязательной еще в конце декабря прошлого года, когда прививку от коронавируса внесли в Национальный календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Юристы, с которыми беседовал “Ъ”, обратили внимание на противоречие в законодательстве: с одной стороны, согласно закону, процедура вакцинации в стране добровольная, с другой — отказ от прививки может повлечь временный отказ в трудоустройстве или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заразиться инфекционными болезнями.

Перечень таких профессий утвержден постановлением правительства РФ №825. В него, в частности, входят учителя, врачи и соцработники.

С тех пор в ряде регионов люди этих профессий действительно сообщают об обязательной вакцинации. Так, на принуждение пожаловались бурятские педагоги из Байкальского колледжа туризма и сервиса. Причем даже после вмешательства омбудсмена руководство учебного заведения продолжало настаивать, что «без прививки допуска к работе не будет». Ранее в Новокузнецке власти распорядились организовать обязательную вакцинацию для учителей, пояснив, что «в соответствии с календарем профилактических прививок работники образовательных организаций относятся к приоритету первого уровня». Закрытое сообщество «Врачи РФ» провело опрос среди более 2 тыс. специалистов, и каждый седьмой респондент сообщил, что прививка «Спутником V» в его лечебном учреждении является принудительной. Кроме медиков и педагогов к приоритету первого уровня, согласно обновленному календарю прививок, Минздрав причислил работников соцслужб и МФЦ. А в феврале в этот перечень были включены люди старше 60 лет и жители городов с численностью населения от 1 млн человек.

Таким образом, медицинское ведомство дало понять, что в вакцинации от коронавируса в приоритетном порядке нуждается едва ли не большая часть населения РФ.

Заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Татьяна Куприянова, комментируя “Ъ” запрос в Минтруд, уточнила, что как у учителей, так и вообще у населения России есть «определенная боязнь» вакцинироваться. Госпожа Куприянова говорит, что есть регионы, где переболели от 60% до 80% педагогов, и там, по ее словам, к необходимости привиться «относятся с пониманием». В регионах, где эпидемиологическая обстановка более благоприятная, учителя протестуют активнее, «так как не почувствовали, что такое переболеть в тяжелой форме». «Мы всецело поддерживаем государственную политику в вопросах вакцинации, потому что надо сохранять генофонд, экономику страны и заботиться о населении,— сказала “Ъ” Татьяна Куприянова.— С нашей точки зрения, необходима тщательная разъяснительная работа, которая помогла бы избавиться от надуманных излишних страхов, не связанных с возможными последствиями прививки».

В Минпросвещения прокомментировать инициативу не смогли, а в Минтруде “Ъ” рекомендовали обратиться в профильный Роспотребнадзор.

«В настоящее время юридических оснований для отстранения от работы в связи с отказом от вакцинации против новой коронавирусной инфекции не имеется»,— ответили в санитарном ведомстве, а также уточнили, что при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, главные государственные санитарные врачи субъектов России и их заместители наделены полномочиями «выносить мотивированные постановления о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям».

«Только при наличии таких постановлений отказ от вакцинации по эпидемическим показаниям может повлечь отстранение от работы,— заявили “Ъ” в Роспотребнадзоре.— В настоящее время таких постановлений не принималось».

«Вакцинация в РФ в настоящее время является добровольной для всех категорий граждан, в том числе и работников образовательных организаций»,— подчеркнули в ведомстве. Таким образом, разъяснения касаются всех категорий граждан, отнесенных правительственным постановлением №825 к так называемому приоритету первого уровня,— врачей, соцработников, пенсионеров и людей, проживающих в городах-миллионниках.

Впрочем, медицинский адвокат Полина Габай считает, что разъяснение санитарного ведомства не снимает правовых противоречий. Вакцинация в соответствии с законом «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», напоминает она, является добровольной, но де-факто обязательной для некоторых категорий лиц ее делают положения того же закона, предусматривающие, что отсутствие прививок влечет отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. Перечень этих профессий утвержден постановлением правительства и включает медработников и работников образовательных организаций. «Постановления главных государственных санитарных врачей на территории того или иного субъекта действительно регулируют вакцинацию для образовательных организаций, но это касается не педагогов, а учеников. Для учеников вакцинация является обязательной, только если риск заболевания определен государственным санитарным врачом. Однако вопрос вакцинации учителей регулируется постановлением правительства»,— считает госпожа Габай.

Наталья Костарнова