Сколько времени в году человек будет тратить на страхование через три-пять лет? Мой ответ — ноль минут. Страхование перестанет быть делом, которым занимаются, и станет фоном жизни — как электричество в доме, о котором не думаешь, пока оно есть. Оформить полис или получить выплату станет так же просто, как заказать такси или включить фильм. Роль проводника между человеком и страховщиком возьмут на себя ИИ-агенты. Например, персональный ИИ-агент будет собирать информацию о «своем» человеке из всех систем, к которым подключен, и понимать не только его текущую ситуацию, но и намерения и цели.