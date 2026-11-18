Страховка за ноль минут
Александр Гогленков — о том, как ИИ ускоряет процессы страхования
Люди привыкли, что повседневные сервисы работают быстро и незаметно: такси приезжает за 5 минут, еду привозят за 15. Финансовые услуги движутся к тому же стандарту. О том, как искусственный интеллект сделает страхование простым сервисом, рассказал директор по развитию «СберСтрахования» Александр Гогленков на конференции Сбера «Страхование 2030. Технологии для людей будущего».
Сколько времени в году человек будет тратить на страхование через три-пять лет? Мой ответ — ноль минут. Страхование перестанет быть делом, которым занимаются, и станет фоном жизни — как электричество в доме, о котором не думаешь, пока оно есть. Оформить полис или получить выплату станет так же просто, как заказать такси или включить фильм. Роль проводника между человеком и страховщиком возьмут на себя ИИ-агенты. Например, персональный ИИ-агент будет собирать информацию о «своем» человеке из всех систем, к которым подключен, и понимать не только его текущую ситуацию, но и намерения и цели.
У страховой компании есть собственные данные: история договоров и обращений, урегулированные убытки, статистика по миллионам клиентов в схожих обстоятельствах. По ним видно, с какими рисками обычно сталкиваются люди с похожим образом жизни, но не видно, что происходит с конкретным человеком сейчас. Это знает его ИИ-агент: человек собирается в отпуск, купил квартиру, затеял ремонт или сменил работу. Если ИИ-агенты с согласия клиента обмениваются такой информацией, это позволяет точно оценить риск-профиль: какие угрозы актуальны именно для этого человека и что можно сделать заранее, чтобы страховой случай не наступил.
Страховщику из экосистемы проще: у него больше информации, он видит клиента через все сервисы системы — банк, покупки, поездки, визиты к врачу — и знает о нем практически все. Многое из того, что другой компании пришлось бы запрашивать, ему уже известно. Например, так устроена китайская Ping An, у которой более 250 млн клиентов.
Страхование не сводится к покупке полиса и выплате. Мы выстраиваем его вокруг человека, и начинается этот подход с предотвращения рисков: помочь избежать неприятностей важнее, чем компенсировать ущерб, когда они уже случились. Мы работаем над тем, чтобы к 2029 году такой сервис был доступен всем клиентам экосистемы Сбера вне зависимости от того, есть ли у них полис.
Если неприятность все же случилась, человеку нужны не только деньги, но и помощь, поддержка. Поэтому ИИ-агент страховщика будет сам решать сопутствующие проблемы: после ДТП вызовет такси или забронирует машину в аренду. Клиенту не придется ни просить об этом, ни давать указания своему ИИ-помощнику. Страховая сама возьмет на себя роль консьержа, причем незаметно для человека. Думаю, такой подход должен стать стандартом для всего рынка.
Другой аспект, который могут забрать на себя ИИ-агенты,— сбор документов. От персонального ИИ-агента клиента требуется немного: передать документы по запросу страховщика. Человек приходит к врачу с травмой, его ИИ-агент отправляет в страховую медицинское заключение, которое есть в электронном личном кабинете, а все остальное происходит уже на нашей стороне. Мы хотим, чтобы человеку не приходилось даже подавать заявление: произошло событие — пришла выплата.
Кстати, с заявлениями по страхованию от травм у нас уже работает мультиагентная система, в которой у каждого ИИ-агента своя роль. Одни классифицируют медицинские документы, другие извлекают из них данные, третьи определяют статью выплаты по диагнозу и сверяют случай с условиями договора. Агент-оркестратор собирает результаты и принимает решение о выплате. Если случай сложный, подключается живой эксперт. Сейчас выплату по травмам мы перечисляем в течение пяти минут после подачи заявления.
В целом уже около 30% страховых случаев мы урегулируем за пять минут в следующем году планируем довести эту долю до 50%. Кроме того, ИИ берет на себя операционные процессы и снижает издержки: в 2026 году благодаря ему мы уже сэкономили более 2 млрд руб., а в 2027-м рассчитываем сэкономить больше 3 млрд. Это позволяет предлагать человеку лучший тариф и расширять защиту без доплаты. Например, с 1 октября ущерб от атак БПЛА входит в базовое покрытие наших ипотечных полисов, а их стоимость не выросла.
Вместе с распространением ИИ-агентов изменятся и критерии выбора. Для тех, кто доверит страховые вопросы своему ИИ-агенту, сайты, приложения и другие интерфейсы отойдут на второй план. Значение будет иметь качество услуги на стороне страховщика, а главным станет способность компании корректно работать с ИИ-агентом клиента.
ИИ-агент клиента будет оценивать компанию по трем параметрам: цена, надежность и целесообразность. Под последним я понимаю способность страховой оценить риск-профиль человека и наглядно, на статистике, показать, что именно ему стоит защитить и почему. Эту логику ИИ-агент и будет учитывать при выборе. Роль бренда сместится с удержания внимания на надежность и исполнение обязательств. Цена и надежность при этом станут базовым минимумом, а побеждать будут те, кто точнее понимает человека.
Серьезная трансформация ждет и классические агентские сети. Сегодня страховой агент ценен не только советом при покупке полиса, но и помощью в трудный момент — он берет на себя общение со страховщиком при урегулировании убытка, именно за это его и выбирают. Но когда урегулирование станет полностью автоматическим, а подбор и покупка страхового покрытия будут решаться через взаимодействие ИИ-агентов человека и страховщика, человеку больше не понадобится свой представитель в страховой, ценность посредника снизится.
Посредник, который нужен только для бумажной волокиты, не переживет этой трансформации. ИИ-агенты человека и страховщика начнут конкурировать с физическими агентами, и преимущество будет у тех, кому человек готов доверить и свои данные, и исполнение обязательств, прежде всего у крупных экосистем.
Если говорить об инвестициях страховщиков в ИИ, то около 15% ИИ-внедрений сразу себя не оправдывают. Часть проектов откладывают и забывают, другие опережают время и раскрываются через годы, когда рынок к ним готов. Мы сознательно выбрали путь проб и ошибок и запускаем много пилотов. Не все они оказываются эффективными, но каждый показывает, что еще может дать технология. Цель при этом одна — комфорт клиента. По нашим прогнозам, российским финтех-компаниям на полную ИИ-трансформацию нужно пять лет, другим отраслям, например промышленности,— больше.
Каким будет страхование? Оно перестанет быть «бумажкой», которую покупают раз в год, и станет живой защитой, подстраивающейся под человека в реальном времени. Полис по подписке будет не фиксированным набором условий, а динамическим покрытием. Система на основе данных о человеке, его поездках, покупках, здоровье, даже погоде за окном сама определит, какие риски актуальны для него прямо сейчас, и включит защиту до того, как человек о ней подумал. Собрался в горы — защита от травм уже действует, купил квартиру — имущество включено в покрытие.
ИИ будет не только компенсировать случившееся, но и предупреждать вероятное: подскажет, как снизить риск, вовремя напомнит об обслуживании объекта страхования, предложит подходящий сервис экосистемы. Страхование перестанет быть финансовым продуктом и станет функцией жизни: человек просто живет, а система заботится о том, чтобы каждый его шаг был защищен.