ЦИАН увеличил чистую прибыль по МСФО на 45% за девять месяцев
Чистая прибыль ЦИАНа по МСФО составила 2,99 млрд рублей за девять месяцев
Чистая прибыль ЦИАНа по МСФО составила почти 3 млрд руб. за девять месяцев 2026 года. Это на 45,3% больше аналогичного показателя годом ранее. Чистая прибыль компании за третий квартал выросла на 9,8% — до 950 млн руб., указано в отчетности.
Выручка ЦИАНа за январь-сентябрь увеличилась на 18,9% — до 13,1 млрд руб., за третий квартал — на 16,2%, до 4,7 млрд руб. «Несмотря на сложную динамику рынка, выручка компании выросла благодаря последовательной реализации стратегии прибыльного роста»,— пояснили в ЦИАНе.
Скорректированная EBITDA компании с начала года выросла на 50,7% — до 4,2 млрд руб., за третий квартал — на 26%, до 1,4 млрд руб. Рентабельность показателя составила 31,8% и 30,3% соответственно.