В России второй день подряд выявили менее 10 тыс. заразившихся коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 9079 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Это минимальное значение с 1 октября. Накануне также выявили менее 10 тыс. заболевших — 9445 (-3,88%). Общее число заразившихся достигло 4 351 553.

Умерли за последние сутки 466 человек (накануне — 336; +38,69%), всего за время пандемии — 90 275. Выздоровели 13 350 человек, всего — 3 945 527.

Больше всего новых случаев в регионах:

Москва — 1116 (всего 993 998),

Санкт-Петербург — 959 (376 787),

Нижегородская область — 378 (100 397),

Московская область — 291 (220 420),

Ростовская область — 258 (75 748).

Где больше всего умерших за сутки:

Санкт-Петербург — 52 человека (11 487),

Москва — 51 (15 547),

Московская область — 31 (4963),

Самарская область — 15 (952),

Воронежская область и Красноярский край — по 14 (2042 и 2924).

В мире за время пандемии заболели более 117 млн человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Больше всего заразившихся в США (29 млн), Индии (11,3 млн) и Бразилии (11,1 млн). Россия занимает четвертое место.

Как Россия год прожила с коронавирусом, читайте в материале “Ъ” «Ковидизм в отдельно взятой стране».