Соучастника убийства генерала Москалика осудили на 23 года колонии
Саратовский областной суд вынес приговор Василию Графскому, проходящему по делу о теракте, при котором погиб замглавы Главного оперативного управления Генштаба вооруженных сил Ярослав Москалик. Суд признал Графского виновным в госизмене, доставке взрывных устройств и легализации денежных средств. Он приговорен к 23 годам заключения, сообщила пресс-служба суда.
Графскому назначен штраф в размере 100 тыс. руб. с ограничением свободы сроком на один год шесть месяцев. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима. Ему также назначено дополнительное наказание в виде штрафа в 700 тыс. руб. Подсудимый вину не признал.
Генерал-лейтенант Ярослав Москалик погиб в апреле 2025 года при подрыве бомбы, установленной под автомобиль. В организации теракта обвинили Игната Кузина. Следствие считает, что спецслужбы Украины обещали преступнику $18 тыс. за убийство военнослужащего. По версии следствия, Графский по заданию украинских спецслужб доставил в Московский регион самодельное взрывное устройство, которое использовали для убийства генерала.