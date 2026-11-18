Графскому назначен штраф в размере 100 тыс. руб. с ограничением свободы сроком на один год шесть месяцев. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима. Ему также назначено дополнительное наказание в виде штрафа в 700 тыс. руб. Подсудимый вину не признал.