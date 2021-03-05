Мишустин ожидает завершения основного объема массовой вакцинации от COVID-19 до осени

В России до осени должен быть завершен основной объем массовой вакцинации от коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Также он обратил внимание на важность увеличения объемов производства вакцины «ЭпиВакКорона» разработки центра «Вектор».

«Уверен, что мы до осени должны будем абсолютно точно основной объем массовой вакцинации завершить»,— сказал господин Мишустин в ходе посещения центра «Вектор» (цитата по «РИА Новости»).

«Надеюсь, что масштабирование (вакцины центра "Вектор".— “Ъ”) в ближайшее время достигнет серьезного объема промышленного производства для того, чтобы мы закончили массовую вакцинацию до соответствующей волны, неважно когда это будет»,— добавил премьер.

Массовая вакцинация стартовала в стране с середины января. В России на данный момент зарегистрированы три вакцины против коронавируса: «Спутник V» Центра имени Гамалеи Минздрава России, «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова. Привиться сейчас можно препаратом «Спутник V», он же продвигается за рубежом.

Власти неоднократно подчеркивали, что вакцинация является добровольной. Однако люди некоторых профессий, например учителя, сообщают о принуждении к вакцинации. В Роспотребнадзоре заявили “Ъ”, что пока юридических оснований для отстранения от работы из-за отказа вакцинироваться нет.

Подробности — в материале “Ъ” «Презумпция непривитости».