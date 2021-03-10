Собянин ожидает сохранения масочного режима после весны

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что масочный режим и ограничения по массовым мероприятиям, возможно, будут действовать и после весны. При этом, по его словам, все остальные меры власти отменят до лета.

«Большинство ранее действовавших ограничений мы отменили в январе–феврале. Скорее всего, оставшиеся ограничения можно будет отменить уже весной. Возможно, какие-то меры предосторожности, например, масочный режим в метро или ограничение массовых мероприятий придется сохранять дольше»,— сказал господин Собянин ТАСС. По его словам, все зависит от темпов вакцинации и от формирования коллективного иммунитета.

В Москве более 700 тыс. человек сделали прививку от коронавируса. Ежедневно вакцинируются 10–15 тыс. человек. Власти считают, что антитела к коронавирусу на сегодняшний день есть у 42–43% москвичей.

С 8 марта в Москве отменили режим изоляции для людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями. Он перестал быть обязательным. Транспортные карты этих категорий граждан разблокированы.

Подробнее о снятии ограничений — в материале “Ъ” «Московским пенсионерам возвращают за проезд».